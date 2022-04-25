Специалист определил, что взорвалось в жилом доме на Товарищеском. Это был большой фейерверк

В жилом доме на Товарищеском, по предварительной информации, взорвался фейерверк весом 2–3 килограмма.

Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, он был установлен неизвестным около трех ночи на лестничной площадке перед дверью 35-летнего местного жителя.



По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна на двух этажах, а также повредило двери лифта.



Жильцов парадной на время проверки разместили в автобусах, которые предоставил «Пассажиравтотранс», об этом сообщила пресс-служба предприятия.