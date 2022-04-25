Специалист определил, что взорвалось в жилом доме на Товарищеском. Это был большой фейерверк

В жилом доме на Товарищеском, по предварительной информации, взорвался фейерверк весом 2–3 килограмма.
Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, он был установлен неизвестным около трех ночи на лестничной площадке перед дверью 35-летнего местного жителя.
По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна на двух этажах, а также повредило двери лифта.
Жильцов парадной на время проверки разместили в автобусах, которые предоставил «Пассажиравтотранс», об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Фонтанка.ру»
По предварительной информации, никто не пострадал.
Мужчина, у дверей которого взорвался фейерверк, пару лет назад жаловался на постоянные «шутки» пранкеров, которые вызывали к квартире то полицию, то МЧС, то сотрудников похоронной службы с венком для отца мужчины. От петербуржца требовали устроиться на работу, дать интервью и разместить флаг пранкеров на стене.
В 2017 году взрывотехники уже выезжали на этот адрес. Там в съемной квартире, где проживали мигранты, нашли СВУ.