В жилом доме в Невском районе после ночного визита неизвестного сильно хлопнуло и выбило окна на двух этажах

Окна выбило на двух этажах дома на Товарищеском проспекте после сильного хлопка.
О ЧП на Товарищеском проспекте 22, корпус 1, утром 25 апреля пишут очевидцы в социальных сетях.
Так, по данным участников сообщества «Мегаполис», хлопок раздался около трех ночи. А в «Признавашках» пишут, что окна выбило в одной из парадных на 8 и 9 этажах. На месте до утра работали сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований», хлопок произошел у квартиры 35-летнего петербуржца. По предварительной информации, неизвестный зашел в парадную, что-то положил на лестничную площадку, после чего и раздался звук хлопка. По первоначальным данным, взорвалась мощная петарда.
По одной из версий, хозяин квартиры ранее получал угрозы от товарищей по одному из сообществ пранкеров, которое он хотел покинуть. Пока эта информация проверяется.