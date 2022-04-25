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    В жилом доме в Невском районе после ночного визита неизвестного сильно хлопнуло и выбило окна на двух этажах

    16730
    9 комментариев

    Окна выбило на двух этажах дома на Товарищеском проспекте после сильного хлопка.

    О ЧП на Товарищеском проспекте 22, корпус 1, утром 25 апреля пишут очевидцы в социальных сетях.

    Так, по данным участников сообщества «Мегаполис», хлопок раздался около трех ночи. А в «Признавашках» пишут, что окна выбило в одной из парадных на 8 и 9 этажах. На месте до утра работали сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

    Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований», хлопок произошел у квартиры 35-летнего петербуржца. По предварительной информации, неизвестный зашел в парадную, что-то положил на лестничную площадку, после чего и раздался звук хлопка. По первоначальным данным, взорвалась мощная петарда.

    По одной из версий, хозяин квартиры ранее получал угрозы от товарищей по одному из сообществ пранкеров, которое он хотел покинуть. Пока эта информация проверяется.

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    Комментарии (9)

    Sst1980
    Ну вот и до нас добрались
    Zdobsi
    — Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шума. И где, интересно знать, мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? "Винни-Пух и день забот"
    Можно писать нормально? Предлагаю вместо термина хлок ввести слова "бумнуло, " бум" и для большого взрыва "Бада-бум" (это уже из к/ф Пятый элемент"). Надоели ерунду писать, ей богу.
    lisa1573
    Хлопок-это в ладоши. Взрыв.
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