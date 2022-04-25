В жилом доме в Невском районе после ночного визита неизвестного сильно хлопнуло и выбило окна на двух этажах

Окна выбило на двух этажах дома на Товарищеском проспекте после сильного хлопка.

Так, по данным участников сообщества «Мегаполис», хлопок раздался около трех ночи. А в «Признавашках» пишут, что окна выбило в одной из парадных на 8 и 9 этажах. На месте до утра работали сотрудники правоохранительных органов и МЧС.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований», хлопок произошел у квартиры 35-летнего петербуржца. По предварительной информации, неизвестный зашел в парадную, что-то положил на лестничную площадку, после чего и раздался звук хлопка. По первоначальным данным, взорвалась мощная петарда.

