Несчастный случай с ребенком в бассейне на Петергофском прокомментировал совладелец компании, которой принадлежит спорткомплекс

Пятилетнего мальчика, который начал тонуть в бассейне «Атлантика» на Петергофском шоссе, из воды вытащил тренер. Об этом корреспонденту «Фонтанки» сообщил Александр Глушковский — совладелец ООО «Бассейны», которому принадлежит спорткомплекс.

По словам Глушковского, от подобных ситуаций никто не застрахован, а мальчику была оказана своевременная помощь. «Фонтанка» публикует расшифровку беседы:



— Мне только что позвонили, минут пять назад. В бассейнах такое бывает. Всё там в порядке вроде. Он не то чтобы чуть не утонул… тренер тут же оказал помощь, насколько мне известно.

— Насколько мне известно, его госпитализировали.

— В любом случае детей госпитализируют в таких ситуациях. Это вода, такое бывает. От этого никто не застрахован.