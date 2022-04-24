Несчастный случай с ребенком в бассейне на Петергофском прокомментировал совладелец компании, которой принадлежит спорткомплекс

Пятилетнего мальчика, который начал тонуть в бассейне «Атлантика» на Петергофском шоссе, из воды вытащил тренер. Об этом корреспонденту «Фонтанки» сообщил Александр Глушковский — совладелец ООО «Бассейны», которому принадлежит спорткомплекс.
По словам Глушковского, от подобных ситуаций никто не застрахован, а мальчику была оказана своевременная помощь. «Фонтанка» публикует расшифровку беседы:
— Мне только что позвонили, минут пять назад. В бассейнах такое бывает. Всё там в порядке вроде. Он не то чтобы чуть не утонул… тренер тут же оказал помощь, насколько мне известно.
— Насколько мне известно, его госпитализировали.
— В любом случае детей госпитализируют в таких ситуациях. Это вода, такое бывает. От этого никто не застрахован.
— Почему такое могло произойти? По недосмотру?
— В каком смысле — почему? Нет, конечно, не по недосмотру. Тренер увидел ребенка и тут же нырнул, насколько я знаю. Ему была оказана первая помощь. В больницу увезли на всякий случай, чтобы эксцессов не произошло.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в спорткомплексе «Атлантика» в Красносельском районе Петербурга пятилетний ребёнок едва не захлебнулся в бассейне. Мальчика отвезли в детскую городскую больницу № 1. На данный момент проводится проверка.