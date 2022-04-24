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    Несчастный случай с ребенком в бассейне на Петергофском прокомментировал совладелец компании, которой принадлежит спорткомплекс

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    Пятилетнего мальчика, который начал тонуть в бассейне «Атлантика» на Петергофском шоссе, из воды вытащил тренер. Об этом корреспонденту «Фонтанки» сообщил Александр Глушковский — совладелец ООО «Бассейны», которому принадлежит спорткомплекс.

    По словам Глушковского, от подобных ситуаций никто не застрахован, а мальчику была оказана своевременная помощь. «Фонтанка» публикует расшифровку беседы:

    — Мне только что позвонили, минут пять назад. В бассейнах такое бывает. Всё там в порядке вроде. Он не то чтобы чуть не утонул… тренер тут же оказал помощь, насколько мне известно.

    Насколько мне известно, его госпитализировали.

    — В любом случае детей госпитализируют в таких ситуациях. Это вода, такое бывает. От этого никто не застрахован.

    — Почему такое могло произойти? По недосмотру?

    — В каком смысле — почему? Нет, конечно, не по недосмотру. Тренер увидел ребенка и тут же нырнул, насколько я знаю. Ему была оказана первая помощь. В больницу увезли на всякий случай, чтобы эксцессов не произошло.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что в спорткомплексе «Атлантика» в Красносельском районе Петербурга пятилетний ребёнок едва не захлебнулся в бассейне. Мальчика отвезли в детскую городскую больницу № 1. На данный момент проводится проверка.

    В 2014 году в Петербурге по решению суда закрыли аквапарк «Вотервиль», поскольку там едва не утонул четырёхлетний ребёнок. Уголовное дело в отношении сотрудников аквапарка закончили в минимальный срок — два месяца. Ускорение местным следователям придал глава СК Александр Бастрыкин, который направил спецкомиссию для проверки «действий или бездействия» подчиненных

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