    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, с-в

    759мм

    68%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Пятилетний мальчик чуть не утонул в бассейне на Петергофском шоссе

    5215
    1 комментарий

    В спорткомплексе «Атлантика» в Красносельском районе Петербурга пятилетний ребёнок едва не захлебнулся в бассейне.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, несчастный случай произошёл на Петергофском шоссе, 79 приблизительно в четыре часа дня.

    Мальчика отвезли в детскую городскую больницу № 1. На данный момент проводится проверка.

    В 2014 году в Петербурге по решению суда закрыли аквапарк «Вотервиль», поскольку там едва не утонул четырёхлетний ребёнок. Уголовное дело в отношении сотрудников аквапарка закончили в минимальный срок — два месяца. Ускорение местным следователям придал глава СК Александр Бастрыкин, который направил спецкомиссию для проверки «действий или бездействия» подчиненных.

    До этого, в 2008 году, чистящим реагентом в аквапарке отравились почти двести посетителей, а в 2012 году там погиб 7-летний ребенок.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Xodok1
    Родителей строго наказать. А если чуть не сбило машиной, надо все машины запретить? И вообще любой транспорт который движется быстрее пешехода.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний