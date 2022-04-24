Пятилетний мальчик чуть не утонул в бассейне на Петергофском шоссе

В спорткомплексе «Атлантика» в Красносельском районе Петербурга пятилетний ребёнок едва не захлебнулся в бассейне.
Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, несчастный случай произошёл на Петергофском шоссе, 79 приблизительно в четыре часа дня.
Мальчика отвезли в детскую городскую больницу № 1. На данный момент проводится проверка.
В 2014 году в Петербурге по решению суда закрыли аквапарк «Вотервиль», поскольку там едва не утонул четырёхлетний ребёнок. Уголовное дело в отношении сотрудников аквапарка закончили в минимальный срок — два месяца. Ускорение местным следователям придал глава СК Александр Бастрыкин, который направил спецкомиссию для проверки «действий или бездействия» подчиненных.
До этого, в 2008 году, чистящим реагентом в аквапарке отравились почти двести посетителей, а в 2012 году там погиб 7-летний ребенок.