Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое проходит в ночь на 24 апреля. Вместе с ним на службу приехал мэр столицы Сергей Собянин.

Торжественный молебен совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он обратился к верующим и пожелал им любви, мира и благополучия.



Как отмечает ТАСС, президент на Пасху обычно приезжает именно в храм Христа Спасителя. Вне Москвы Путин встречал праздник только дважды: в 2000 году он посетил пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе Петербурга, а в 2003 году – в Свято-Никольском соборе в Душанбе.