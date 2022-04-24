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    Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

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    8 комментариев

    Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое проходит в ночь на 24 апреля. Вместе с ним на службу приехал мэр столицы Сергей Собянин.

    Торжественный молебен совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он обратился к верующим и пожелал им любви, мира и благополучия.

    Как отмечает ТАСС, президент на Пасху обычно приезжает именно в храм Христа Спасителя. Вне Москвы Путин встречал праздник только дважды: в 2000 году он посетил пасхальное богослужение в Исаакиевском соборе Петербурга, а в 2003 году – в Свято-Никольском соборе в Душанбе.

    «Фонтанка» показывала, как отмечают Пасху верующие Петербурга в Казанском соборе. Там ждут частицу Благодатного огня из Иерусалима.

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    Комментарии (8)

    Mazzzz
    Человеколюбец
    Денеб
    Гром не грянул? Преисподняя не разверзлась?
    VKuser1115940
    Когда-то с супругой приезжал...
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