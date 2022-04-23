Светлая Пасха. В Казанском соборе проходит праздничное богослужение

Православные жители Петербурга встречают Пасху. Традиционное богослужение началось в Казанском кафедральном соборе поздно вечером в субботу и продлится в ночь на воскресенье, 24 апреля. Его совершает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Десятки человек собрались в храме, чтобы принять участие в службе. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на мероприятие также приехали губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский и бывший председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

В честь праздника в город на Неве из Иерусалима доставят частицу Благодатного огня, который сошел днем в Великую субботу в храме Гроба Господня, как символ воскресшего Иисуса Христа.



Накануне Пасхи верующие шли в храмы, чтобы освятить куличи, яйца и другие символы праздника.

