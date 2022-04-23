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    Светлая Пасха. В Казанском соборе проходит праздничное богослужение

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    4 комментария

    Православные жители Петербурга встречают Пасху. Традиционное богослужение началось в Казанском кафедральном соборе поздно вечером в субботу и продлится в ночь на воскресенье, 24 апреля. Его совершает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

    Десятки человек собрались в храме, чтобы принять участие в службе. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на мероприятие также приехали губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский и бывший председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

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    В честь праздника в город на Неве из Иерусалима доставят частицу Благодатного огня, который сошел днем в Великую субботу в храме Гроба Господня, как символ воскресшего Иисуса Христа.

    Накануне Пасхи верующие шли в храмы, чтобы освятить куличи, яйца и другие символы праздника.

    Напомним, что этой ночью петербургское метро работать не будет.

    Пасха – праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. Отмечается христианами в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта.

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    Комментарии (4)

    07A
    Лютеране-это которые за права негров? Мартин Лютер Кинг, Черные пантеры, Анжела Дэвис? Не беспокойтесь, Вы находитесь в толерантной демократической стране, у нас по расовым и языковым отличиям не репрессируют. У соседей да, у нас нет!
    Леонтий
    Христос Воскрес господа!Всех с праздником!
    VKuser199962806
    Бегловцы чем угодно будут заниматься, кроме своих прямых функциональных обязанностей.
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