Петербуржцы устремились в храмы освящать куличи. Посмотрите, как идет подготовка к Пасхе

Накануне Пасхи жители Северной столицы приходят в храмы, чтобы освятить куличи, яйца и другие символы праздника. Как передает 23 апреля корреспондент «Фонтанки», в Сампсониевском соборе собралось несколько десятков верующих.

Очереди нет: люди приносят, выставляют продукты, затем священник читает короткую молитву, обрызгивает куличи и людей святой водой, поздравляет всех с праздником. Кроме яиц и куличей петербуржцы приносят на освящение и вина — некоторые предварительно отвинчивают пробки бутылок.

В находящемся неподалеку храме Анны Кашинской решили провести освящение на улице. Священник освятил продукты, прочитал молитву, а также по просьбе отдельных прихожан окропил их святой водой.



«Фонтанка» писала, что к ночи в Казанском соборе к пасхальному богослужению ждут частицу Благодатного огня из Иерусалима.

