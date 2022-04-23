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    Петербуржцы устремились в храмы освящать куличи. Посмотрите, как идет подготовка к Пасхе

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    18 комментариев

    Накануне Пасхи жители Северной столицы приходят в храмы, чтобы освятить куличи, яйца и другие символы праздника. Как передает 23 апреля корреспондент «Фонтанки», в Сампсониевском соборе собралось несколько десятков верующих.

    автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Очереди нет: люди приносят, выставляют продукты, затем священник читает короткую молитву, обрызгивает куличи и людей святой водой, поздравляет всех с праздником. Кроме яиц и куличей петербуржцы приносят на освящение и вина — некоторые предварительно отвинчивают пробки бутылок.

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    В находящемся неподалеку храме Анны Кашинской решили провести освящение на улице. Священник освятил продукты, прочитал молитву, а также по просьбе отдельных прихожан окропил их святой водой.

    «Фонтанка» писала, что к ночи в Казанском соборе к пасхальному богослужению ждут частицу Благодатного огня из Иерусалима.

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    Комментарии (18)

    dimitron111
    я уверен, что они их есть сегодня уже будут
    Otkating
    Хохол мясо в Москву - границе таможенник:

    —Мясо?

    — Нет, Пан таможенник. Отходы от сала — москалям. Нехай утилизируют.
    art1354
    Кассу сегодня сделают несомненно.
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