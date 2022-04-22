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    Глава Воронежской области призвал включить в «Бессмертный полк» участников спецоперации

    1599
    7 комментариев

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил расширить смысл акции «Бессмертный полк» в День Победы. К воевавшим во времена ВОВ могут добавить портреты участников спецоперации.

    Мыслями Гусев поделился в своем телеграм-канале 22 апреля. Он счел, что сделать формат шире будет правильным. «Приносите портреты не только непосредственных участников сражений Великой Отечественной, но и портреты ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также современных героев борьбы с нацизмом, в том числе — участников спецоперации на Украине», — обратился губернатор к жителям региона.

    В этом году впервые с начала пандемии акция пройдет в привычном, уличном формате, а не онлайн.

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    Комментарии (7)

    zelf
    Думаю родственникам погибших не до дощечек на палке. Хотя, откуда там погибшие, что он несёт такое.
    265055770
    Некоторые вообще с портретом императора Николая II ходили
    Дядя Бо
    Все россияне, это бессмертный полк.
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