Глава Воронежской области призвал включить в «Бессмертный полк» участников спецоперации

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил расширить смысл акции «Бессмертный полк» в День Победы. К воевавшим во времена ВОВ могут добавить портреты участников спецоперации.
Мыслями Гусев поделился в своем телеграм-канале 22 апреля. Он счел, что сделать формат шире будет правильным. «Приносите портреты не только непосредственных участников сражений Великой Отечественной, но и портреты ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также современных героев борьбы с нацизмом, в том числе — участников спецоперации на Украине», — обратился губернатор к жителям региона.
В этом году впервые с начала пандемии акция пройдет в привычном, уличном формате, а не онлайн.