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    Четырех человек, в том числе двух подростков, задержали после драки на станции «Василеостровская»

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    10 комментариев

    Нечем дышать было после конфликта на платформе станции зеленой линии петербургского метрополитена. Был ли нож, теперь разбирается полиция.

    Представители двух поколений не поделили площадку у эскалатора станции «Василеостровская» накануне около половины первого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля. Прибывший на место наряд задержал четырех человек: 33-летнего жителя Мги, 37-летнего жителя Красногвардейского района и двух друзей 15 и 16 лет, живущих на Богатырском проспекте.

    Подростки рассказали в полиции, куда их доставили, что к ним прицепились двое взрослых, у одного из которых в ходе конфликта они увидели нож. После этого один из мальчиков распылил газ из баллончика.

    Двум взрослым пришлось задержаться в отделе, в отношении них составили протоколы о мелком хулиганстве. Подростков передали в руки родителей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Вчерашний день был богат на конфликты в метро. Так, вечером на станции «Владимирская» на пассажира напали бородачи. Одна из свидетельниц произошедшего сняла часть драки на видео.

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    Комментарии (10)

    angel of death
    двое взрослых дядь приставали к несовершеннолетним? опять извращениями попахивает сия история....

    а где закон о запрете мужеложства? =)
    Slava_Rossii
    А что несовершеннолетние делали в метро около половины первого ночи? Почему охрана метро не задержала детей нарушающих "комендантский час" и почему полиция не привлекла к ответственности родителей? Власти не хотят исполнять возложенные на них обязанности?
    07A
    Вы тоже верите в победу русского оружия? Спасибо вам!
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