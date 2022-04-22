Четырех человек, в том числе двух подростков, задержали после драки на станции «Василеостровская»

Нечем дышать было после конфликта на платформе станции зеленой линии петербургского метрополитена. Был ли нож, теперь разбирается полиция.

Представители двух поколений не поделили площадку у эскалатора станции «Василеостровская» накануне около половины первого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля. Прибывший на место наряд задержал четырех человек: 33-летнего жителя Мги, 37-летнего жителя Красногвардейского района и двух друзей 15 и 16 лет, живущих на Богатырском проспекте.



Подростки рассказали в полиции, куда их доставили, что к ним прицепились двое взрослых, у одного из которых в ходе конфликта они увидели нож. После этого один из мальчиков распылил газ из баллончика.

