«Свято место пусто не бывает». Путин надеется, что место ушедших зарубежных брендов займут отечественные

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские дизайнеры займут нишу, освободившуюся после ухода из России зарубежных брендов. Об этом 20 апреля сказал глава государства, передает ТАСС.

«Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», — сказал Путин.

Президент отметил, что власти России намерены оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный предложил торговым центрам заменить Zara бутиками местных дизайнеров.