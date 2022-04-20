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    «Свято место пусто не бывает». Путин надеется, что место ушедших зарубежных брендов займут отечественные

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    14 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские дизайнеры займут нишу, освободившуюся после ухода из России зарубежных брендов. Об этом 20 апреля сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», — сказал Путин.

    Президент отметил, что власти России намерены оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный предложил торговым центрам заменить Zara бутиками местных дизайнеров.

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    Комментарии (14)

    Человек без лица
    Ключевое слово - "Путин надеется"........
    alexpv
    Смешно, прямо очень, от души, даже ТНТ можно не включать)
    Главный спец по технике консервации
    Непонел, Владимир Владимирович назвал помещения макдаков - намоленным местом??!
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