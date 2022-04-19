Дирижер Мариинского театра Гавриэль Гейне уходит после 15 лет службы

Гавриэль Гейне принял решение уйти из Мариинского театра, где проработал почти 15 лет. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, опубликованном 18 апреля.
Дирижер рассказал, что 16 апреля сообщил о своем уходе художественному руководителю Мариинки Валерию Гергиеву. Это решение было принято из-за специальной военной операции России на Украине.
«Россия больше не то место, где я хочу быть», — сказал Гейне в интервью.
По словам Гейне, руководитель принял его отставку с пониманием и пожелал дирижеру всего наилучшего.
Американец Гавриэль Гейне учился и работал в России около 30 лет. В 1998 году он стал одним из первых американских выпускников Московской консерватории, рассказывает издание. В 2007 году Гейне дебютировал в Мариинском театре с оперой Моцарта «Свадьба Фигаро» и вскоре начал регулярно ставить там спектакли. В 2009 году он был назначен постоянным дирижером театра.
До событий на Украине, говорит Гейне в интервью, он не чувствовал влияние политики на его деятельность и вообще искусство в России. Все изменилось, когда события спецоперации развернулись в Харькове, где он работал главным дирижером Харьковского симфонического оркестра с 2003-го по 2007 год.
Дирижер признался, что ему особенно тяжело уезжать из России из-за того, что он чувствует себя русским с культурной точки зрения, хотя остается американским гражданином.
Кроме Гавриэля Гейне Мариинский театр покинул ряд артистов, среди которых артисты балета Анастасия Матвиенко, Виктор Кайшета, Илья Живой. Многие взяли отпуск, включая британца Ксандера Париша.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Валерия Гергиевв отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за того, что он «не озвучил четкую позицию по Украине».