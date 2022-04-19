Дирижер Мариинского театра Гавриэль Гейне уходит после 15 лет службы

Гавриэль Гейне принял решение уйти из Мариинского театра, где проработал почти 15 лет. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, опубликованном 18 апреля.



Дирижер рассказал, что 16 апреля сообщил о своем уходе художественному руководителю Мариинки Валерию Гергиеву. Это решение было принято из-за специальной военной операции России на Украине.



«Россия больше не то место, где я хочу быть», — сказал Гейне в интервью.



По словам Гейне, руководитель принял его отставку с пониманием и пожелал дирижеру всего наилучшего.

