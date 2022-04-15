Я «дорисовываю» картинку. Шоу на воде в Цирке на Фонтанке «обновилось» до инклюзивного

В Цирке Чинизелли стартовал первый инклюзивный проект «Цирк на ощупь». Для мюзикла на воде «Одиссея» были созданы тифлокомментарии — особое словесное описание происходящего на сцене для незрячих и слабовидящих. Человек должен просто надеть наушник, и он сразу услышит комментарии диктора. Сейчас представление таким образом могут увидеть 40 человек с особенностями зрения.



Фото: https://www.circus.ru/ Поделиться Поделиться





Как в день премьеры, 15 апреля, на пресс-конференции отметил Владимир Плехов, заместитель руководителя проекта «Особый взгляд», к представителям которой с просьбой сделать шоу на воде инклюзивным, обратился «Росгосцирк», есть надежда, что «обновление» поможет «объединить семьи».

По его словам, сейчас только в Петербурге и Ленобласти живёт больше 10 тысяч незрячих с слабовидящих. При этом многие родители не могут позволить себе провести досуг с детьми — для этого просто нет возможности. В обществе до сих пор существует стигма и заблуждение, что незрячим не нужны ни театр, ни цирк, ни визуальная культура.



Сейчас главная задача устроителей — дать всем в зале почувствовать, что с ними «говорят, как с людьми, думающими и готовыми развиваться».

Тифлокомментарии к «Одиссее» подготовила специалист Ирина Слепченко. «Главные его составляющие — это акцент на костюме, потому что это визуальная часть, световые эффекты и описание трюка — его самый эффектный момент», — пояснила в разговоре с «Фонтанкой» она.

Основная задача тифлокомментатора — «передать эмоцию». «Если я говорю вам о шпагате под куполом, вы сразу это представляете. Можно сказать, что я «дорисовываю» картинку, где-то мелкими мазками. Главное — это не произнести как можно больше описательного текста, а дать человеку возможность помечтать», — говорит Слепченко.

Фото: https://www.circus.ru/ Фото: https://www.circus.ru/ Фото: https://www.circus.ru/ Поделиться Поделиться





Чтобы в «аудиотрансляцию» не вмешивались шумы, диктор всё время находится в звукоизолированной комнате, откуда и читает текст комментария, ориентируясь на трансляцию со сцены и из зала. При этом наушник у зрителя только один — для «погружения» необходимо слышать и то, что происходит на сцене. Часть комментария может быть записана заранее, но ведущий необходим в моменты импровизаций.



Важно, что в хорошем тифлокомментарии авторы «не додумывают» то, что видят, и стараются давать максимально бесстрастные описания. При этом в тексте делают акцент не только на деталях шоу — иногда паузы между действиями заполняются дополнительной информацией. Например, о том, где живут и чем известны разные виды животных, которые участвуют в представлении. Чтобы объяснить, кто такой дикобраз, комментатор может сравнить его высоту с ростом человека и упомянуть иглы. В «Одиссее» на сцену также выходят морские котики, шимпанзе, павианы, еноты и попугаи.

Сюжет мюзикла основан на легендах о странствиях Одиссея и его встречах с фантастическими существами. Арену цирка заполняют водой, так что артисты плывут по «морю» на поиски артефакта — древней затонувшей амфоры.

Без тифлокомментариев музыкальное шоу на воде «Одиссей» в Цирке на Фонтанке шёл с февраля 2022 года.

Тифлокомментариями возможно дополнять не только театральные представления, но, например, кинопоказы. В таком случае специально обученный человек или сидит рядом с незрячим и описывает экран, или зритель пользуется современной аппаратурой с наушниками.



Как сообщил представитель «Особого взгляда», в следующем году аппаратурой для тифлокомментирования планируют снабдить Александринский театр.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

