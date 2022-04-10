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    «Ростелеком» объявил о победе над масштабным сбоем на ТВ

    Оператор «Ростелеком» заявил о решении проблемы с доступом к телевидению и видеосервису.

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    ««Ростелеком» восстановил работу видеосервиса Wink и IP TV на территории Северо-Запада. Сбой ликвидирован в максимально короткие сроки», — сообщила 10 апреля «Фонтанке» директор по внешним коммуникациям МРФ «Северо-Запад» «Ростелекома» Виолетта Шевелёва.

    Петербуржцы также подтвердили нашему изданию, что ТВ заработало.

    Днём оператор заявил о проблеме с телевидением на всём Северо-Западе России — жалобы поступали из Петербурга, Мурманска, Калининграда и других городов страны. Люди не могли связаться со службой поддержки.

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    Комментарии (7)

    274616154
    Мурманск 19:10 Wink TV не работает
    274616106
    не работает в Калининграде
    azerask
    Не работает
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