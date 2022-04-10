«Ростелеком» объявил о победе над масштабным сбоем на ТВ

««Ростелеком» восстановил работу видеосервиса Wink и IP TV на территории Северо-Запада. Сбой ликвидирован в максимально короткие сроки», — сообщила 10 апреля «Фонтанке» директор по внешним коммуникациям МРФ «Северо-Запад» «Ростелекома» Виолетта Шевелёва.
Петербуржцы также подтвердили нашему изданию, что ТВ заработало.
Днём оператор заявил о проблеме с телевидением на всём Северо-Западе России — жалобы поступали из Петербурга, Мурманска, Калининграда и других городов страны. Люди не могли связаться со службой поддержки.