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    «Ростелеком» прокомментировал сбой в работе ТВ на всём Северо-Западе России

    «Ростелеком» по техническим причинам столкнулся со сбоем в работе ТВ и видеосервиса на Северо-Западе, признали в компании.

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    «Центр мониторинга работы сервисов «Ростелекома» действительно фиксирует сложности в работе видеосервиса Wink и IP TV на территории Северо-Запада по техническим причинам. Компания делает все необходимое для оперативного восстановления сервиса. О завершении работ будет сообщено дополнительно», – ответила на запрос «Фонтанки» 10 апреля директор по внешним коммуникациям МРФ «Северо-Запад» «Ростелекома» Виолетта Шевелёва.

    Как писала «Фонтанка», жалобы на сбой в работе ТВ 10 апреля идут не только из Петербурга, но и, например, и из Мурманска, Калининграда, и других городов.

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