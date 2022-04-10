«Ростелеком» прокомментировал сбой в работе ТВ на всём Северо-Западе России

«Центр мониторинга работы сервисов «Ростелекома» действительно фиксирует сложности в работе видеосервиса Wink и IP TV на территории Северо-Запада по техническим причинам. Компания делает все необходимое для оперативного восстановления сервиса. О завершении работ будет сообщено дополнительно», – ответила на запрос «Фонтанки» 10 апреля директор по внешним коммуникациям МРФ «Северо-Запад» «Ростелекома» Виолетта Шевелёва.



Как писала «Фонтанка», жалобы на сбой в работе ТВ 10 апреля идут не только из Петербурга, но и, например, и из Мурманска, Калининграда, и других городов.

