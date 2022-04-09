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    Роскомнадзор заблокировал журнал «Холод»

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    Роскомнадзор заблокировал издания «Холод» и «Дискурс». Об этом медиа сообщили 9 апреля в своих телеграм-каналах.

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    Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова* (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заявила, что издание продолжит работать в заблокированном виде.

    Как добавила Бекбулатова*, сегодня «Холод» получил от РКН третье предупреждение с требованием убрать с сайта материалы про специальную военную операцию РФ на Украине. Два предыдущих предупреждения приходили 4 и 6 апреля.

    Редакция журнала «Дискурс» сообщила, что не получала от РКН никаких обязательных по закону предупреждений и оспорит решение в суде.

    *Таисия Бекбулатова внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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    Комментарии (4)

    Спикуль
    "Значит хорошие сапоги,надо брать!"(с) :0)))))
    Russian Lives Matter
    Похоже на взаимную рекламу. Роскомнадзор рекламирует оппозиционные издания - для думающих людей, и заодно свою никчемную деятельность - для ваты.
    Михаил Петров-Водкин
    Никогда про них не слышал, но теперь почитаю.
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