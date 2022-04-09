Роскомнадзор заблокировал журнал «Холод»

Роскомнадзор заблокировал издания «Холод» и «Дискурс». Об этом медиа сообщили 9 апреля в своих телеграм-каналах.
Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова* (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заявила, что издание продолжит работать в заблокированном виде.
Как добавила Бекбулатова*, сегодня «Холод» получил от РКН третье предупреждение с требованием убрать с сайта материалы про специальную военную операцию РФ на Украине. Два предыдущих предупреждения приходили 4 и 6 апреля.
Редакция журнала «Дискурс» сообщила, что не получала от РКН никаких обязательных по закону предупреждений и оспорит решение в суде.
*Таисия Бекбулатова внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.