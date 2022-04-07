Первый класс ФСБ открывают в челябинской школе

Первый специализированный класс ФСБ откроют в Челябинске. После обычных уроков школьники будут оставаться на дополнительные, часть из них проведут сотрудники ведомства, сообщает региональное ИА «Первое областное» 7 апреля.
Класс ФСБ откроют в образовательном центре
«Мы набираем 25 человек в десятый класс. Причем как юношей, так и девушек. Класс будет разделен на две группы. Первая — с гуманитарным уклоном. Там школьники займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и права. Вторая группа — с техническим направлением. Более детально изучат математику, информатику и физику. Кроме этого, каждый ученик получит физическую и психологическую подготовку», — отметил пресс-секретарь
Зачисление в 10-й класс будет проходить по конкурсу. Учеников отберут на основе результатов медосмотра и тестов по физической подготовке.
Впервые лицейские классы ФСБ появились в Томской области в 2019 году.