Первый класс ФСБ открывают в челябинской школе

Первый специализированный класс ФСБ откроют в Челябинске. После обычных уроков школьники будут оставаться на дополнительные, часть из них проведут сотрудники ведомства, сообщает региональное ИА «Первое областное» 7 апреля.



Класс ФСБ откроют в образовательном центре № 5 . Обучение начнется с сентября. Школьников будут готовить к поступлению в академию Федеральной службы безопасности.

