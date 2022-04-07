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    Первый класс ФСБ открывают в челябинской школе

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    Первый специализированный класс ФСБ откроют в Челябинске. После обычных уроков школьники будут оставаться на дополнительные, часть из них проведут сотрудники ведомства, сообщает региональное ИА «Первое областное» 7 апреля.

    Класс ФСБ откроют в образовательном центре № 5. Обучение начнется с сентября. Школьников будут готовить к поступлению в академию Федеральной службы безопасности.

    «Мы набираем 25 человек в десятый класс. Причем как юношей, так и девушек. Класс будет разделен на две группы. Первая — с гуманитарным уклоном. Там школьники займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и права. Вторая группа — с техническим направлением. Более детально изучат математику, информатику и физику. Кроме этого, каждый ученик получит физическую и психологическую подготовку», — отметил пресс-секретарь ОЦ № 5 Вячеслав Ватутин.

    Зачисление в 10-й класс будет проходить по конкурсу. Учеников отберут на основе результатов медосмотра и тестов по физической подготовке.

    Впервые лицейские классы ФСБ появились в Томской области в 2019 году.

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    Комментарии (16)

    07A
    Подрастут и проверят купол!
    Cashmare
    родители будут по струночке ходить, а то грешки-то у всех найти можно, а детишки нонче обидчивые, хехе
    Инкогнито2021
    Беснуются Чекисты
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