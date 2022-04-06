Последний шут империи Жирик умер

Взяться за труд исторического осмысления роли Владимира Жириновского — безумное занятие. Надо же перед этим разминаться на серьезных текстах, допустим, по фигурам Чубайса или, если хотите, Навального. Тронул их исключительно из их уже мифологического предназначения для современного общественного мнения. Первый — абсолютное зло, второй — то ли наоборот, то ли совсем хуже.

Ладно с ними, но Жириновский — не миф, не легенда и не былина. Это важнейший персонаж классической русской сказки. Пусть взрослые и думают, что сказки — это для детей.



Владимир Вольфович, благодаря главному в Вашей жизни событию, позвольте уважительно предъявить Вам — кто Вы и какова Ваша роль. Вы знаете, но пусть сегодня и другие послушают. Вы — Шут, но не в высшем метафорическом смысле слова, а в реальности, данной нам царствующим домом. Я рад, что Вы улыбнулись, мол, наконец дошло.

Институт шутов пошел со средневековья. До этого, до христианства, работал жрец, как у реликтовых этносов и поныне камлает шаман. Просто при сакральной власти, когда трон богоизбран, должность жреца сократили. И его пророчества опустились вроде как до идиотских шуточек. Минуточку: это смена формы, а не содержания. Высшая интеллектуальная интуиция взяла и легко подстроилась под новые условия монотеизма.

На вид действительно получается, что простая человеческая логика шута бессильна. Не нужна. Якобы скабрезное невежество плюет на мудрость. Но это, братцы, совсем не так. Шут всегда сидит у ног императора, и только ему разрешено смеяться-скалиться на кого угодно. Иногда можно и на Самого. И всегда против банальных ожиданий.



Когда же в начале ХХ века мы на большей части планеты Земля договорились, что власть не священна, то вычеркнули и шута. Все перелилось в комедию, потом в сатиру с ее подтекстом, последнее время — в стенд-ап. Можно и в КВНе что-то чуть вольнодумное жахнуть. Да, это все доброе, а пустое. Сам принцип шута не может исчезнуть. Потому что мы — люди.

Шут — функция отдушины, и для Кремля тоже. Ведь при его помощи можно немного отпустить вожжи. И для народа обязательно — шут всегда соединяет властителя с нами. Он снимает напряженность, как клоун-терапевт. Люди восхищались Жириновским, любя прозвали Жириком и подпускали его за пазуху. Будто пошепчешь, а он донесет вашу личную боль до правителя. Он же у него в прихожей, ему же можно.

Но это не юродство. Тот бросает вызов человеку, а не власти. Так что, наш Жирик не блаженный. А между короткими выступлениями Жириновского — жутковатые паузы.

Все знаем — он предвосхитил события 24 февраля. Вот тебе и еще плюс — тайный праведник. Принято же называть шута за его выходки глупцом. То есть по-нашему, по-православному, — Иваном-дураком. А дурак-то по-английски — джокер. Как им теперь без такой козырной карты?



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

