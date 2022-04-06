Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — говорится в телеграмме.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский умер после тяжелой болезни.
Жириновский находился в больнице со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку.