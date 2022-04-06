Зюганов заявил, что в случае невыполнения задач спецоперации на Украине молодежи придется надеть шинели

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нужно выполнить задачи спецоперации на Украине, а иначе всей молодежи придется надевать шинели. Такое заявление он сделал 6 апреля в ходе заседания молодежного парламента.



«Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности — демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели», — высказался коммунист (цитата по РИА Новости).

