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    Зюганов заявил, что в случае невыполнения задач спецоперации на Украине молодежи придется надеть шинели

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    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нужно выполнить задачи спецоперации на Украине, а иначе всей молодежи придется надевать шинели. Такое заявление он сделал 6 апреля в ходе заседания молодежного парламента.

    «Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности — демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели», — высказался коммунист (цитата по РИА Новости).

    Отметим, что Зюганов поддерживал идею защиты «русского мира» еще до начала боевых действий на территории Украины. О важности договоров о дружбе и взаимопомощи, которые подписал с главами ДНР и ЛНР Владимир Путин, глава КПРФ высказывался в Госдуме 22 февраля.

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    Комментарии (12)

    Dmitry Antonov
    Он ещё руководит партией?
    hal9000
    Уже детей отправляет на фронт...кое чего навивает...)
    houspi
    "Все кто тут сидит" - это он на Думу и СФ намекает?
    Или на сидельцев?
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