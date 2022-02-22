«Хата гореть будет быстро». Госдума поддержала Донбасс овациями

Фото: duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Утверждение договоров о дружбе и взаимопомощи, которые накануне Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, Госдума рассмотрела 22 февраля 2022 года первой.

Платёжный рубль

Представлять депутатам договоры о дружбе с «народными республиками» Донбасса доверили заместителю Сергея Лаврова по МИД РФ Андрею Руденко. Отметив торжественность «торжественного исторического дня в истории России», дипломат предельно разборчиво и без спешки перечислил уже не раз повторявшийся набор тезисов про «кровавый переворот» в Киеве в 2014 году, про «фактический отказ Киева от Минских соглашений» и человеческие жертвы в Донбассе после очередного обострения.



«Мы на пороге крупномасштабных боевых действий, грозящих потерями тысяч человеческих жизней. Чтобы не допустить таких событий, вчера Владимиром Путиным принято решение положительно отреагировать на предложение Госдумы и руководителей ДНР и ЛНР», — первый и последний раз сорвал аплодисменты замминистра.

А еще Руденко рассказал, что договоры о дружбе — точное такие же, как и с другими независимыми странами, но в данном случае есть положения про «оказание друг другу любой помощи, включая военную, а также строительство военных баз».

«Платёжным средством на территории республики является российский рубль», — подчеркнул человек со Смоленской площади. В этот момент доллар на торгах выскочил за 80 рублей от происходящего.

Эмоции от мудрости

Эстафету подхватил, заметно прибавив темпа и задора, глава профильного комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Сегодня на политической карте мира отныне и навсегда появляются два новых независимых и суверенных государства, — сразу страстно заговорил член ЛДПР, но тут же отметил помехи на пути истории. — Наши эмоции от мудрого решения, принятого Путиным вчера, омрачает то, что Киев начал военную экспансию на территории ДНР и ЛНР».



Слуцкий заявил, что в Донбассе погибли 10 000 «наших братьев», когда в ходе украинских атак «применялись снаряды с надписями "детям Донбасса"». Что касается санкций, то «они не страшны». «Но мы готовы к разрешению любых вопросов и точек напряжения, как это было по крымскому досье. Как показывает опыт семи лет, весьма успешно», — заявил доктор экономических наук.



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







В свою очередь, коммунист и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (который с утра заявлял, что границы ДНР и ЛНР совпадают с границами Донецкой и Луганской областей, но потом передумал), снова намекнул, что точку в вопросе возможного присутствия российского солдата на Украине ставить рановато.

«Можно много рассуждать о том, к чему нас приведут эти решения. Но это наверняка не последний шаг. Президент подразумевал это», — сказал однофамилец изобретателя главного оружия, причем не только российских вооружённых сил.



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







Что надо убрать внутри Садового кольца

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, впервые пришедший в Думу после болезни, обстоятельно рассказал о том, сколько и кто конкретно из членов КПРФ сделал для Донбасса, его детей, а также Крыма, ещё до приезда туда коллег по «Единой России», сколько тонн полезных грузов было в 93 конвоях коммунистов для Востока Украины. И пошёл ещё дальше.



«Президент принял очень важное решение. Но, чтобы сплотить общество, надо убрать антисоветчину, убрать русофобию, прежде всего, в пределах Садового кольца! Некоторые радиостанции слушаю, так они хуже натовцев по содержанию! — прозрачно намекнул на «удар по штабам» товарищ Зюганов. — Мы обязаны защищать русский мир. Без русского мира вы все пропадёте, обращаюсь к националам».



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







Воля и хата

После перечисления заслуг коммунистов перед Отечеством не смог не взять слово лично спикер Вячеслав Володин.

«Те решения, которые были приняты, не могли бы состояться, если бы не политическая воля главы государства, — сбивал пафос саморекламы коммунистов Володин. — Президент нашей страны сделал всё для того, чтобы спасти людей (аплодисменты). Поблагодарим президента за мужество, за ответственную позицию. Мы должны понимать, что это непросто… Вчерашним решением наш президент остановил войну. Гуманитарную катастрофу, бойню».



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







После чего «пнул» коммунистов и оратор от ЛДПР Андрей Луговой (глава партии Жириновский, увы, в Думе не появился и не смог повторить свой прогноз про важные новости, которые непременно случатся «в 4 утра 22 февраля»).



«Мы всегда говорили, что Ленин искусственно присоединил Донбасс к Украине с целью укрепить власть, чем совершил грубейшую ошибку, — аккуратно начал спецслужбист про героев прошлого, но тут же смело перешёл на политиков настоящего. — Зеленский, в силу своей наивности, отсутствия опыта, напоминает маленького ребёнка, который играет со спичками. И не понимает опасность ситуации. Он напоминает обезьяну с гранатой. С игрушечной гранатой. Другой у него нет. Пожарная команда приезжает не всегда. Остановитесь. Хата гореть будет быстро».

«22 февраля — возвращение всей Украины в её историческое лоно. Будут стонать. А нам наплевать на мнение стонущих. 22 февраля — день, когда устанавливается новый миропорядок», — разошёлся он, но не как охранник Бориса Березовского в прошлом.

Власть на Украине, по словам Лугового, в руках «фашистов», именно поэтому 22 февраля в будущем будет отмечаться так же, как 9 Мая.



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







Диалог с Зеленским

Петербуржец Сергей Миронов продолжил диалог с отсутствующим в зале президентом Украины, ведь он внимательно слушал его речь после вчерашнего решения российского президента.



«Иногда лучше молчать, чем говорить, — эффектно начал «сСэР за Правду», но сам не закончил. — Господин Зеленский — трус, лжец и подлец. Трус, потому что президент страны боится фашистов и неонацистов в собственной стране. Боится, что свергнут или убьют. Полностью потакает фашистским прихвостням. Лжец, потому что он обещал вернуть мир, когда шёл на выборы. Подлец, потому что все эти годы проводил политику геноцида по отношению к собственному народу».

«Добро пожаловать в нашу славянскую семью! Простите, что немножко долго пришлось ждать. Уверен, что решение Госдумы поддержит весь народ РФ», — в некотором смысле анонсировал выход на трибуну коллег из фракции «Новые люди» Сергей Миронов.



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







Что такое демократия

Пожалуй, в этом месте серии разоблачений «фашистов Киева», благодарностей Владимиру Владимировичу и разговоров о славянском братстве внимание и депутатов, и наблюдателей извне было на максимуме. «Новые люди» уже успели показать своё «инакомыслие» 15 февраля при обращении к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Вся новая думская фракция тогда проголосовала «против». Собеседники 47news среди депутатов партии Алексея Нечаева не раскрывали заготовок на 22 февраля, призывая дождаться выступления своего лидера. Но лидер на трибуну не пошёл. Растерянно спотыкаться на трибуну отправили 37-летнего любителя гольфа Владислава Даванкова.



«Несмотря на все усилия дипломатов, переговорный процесс зашёл в тупик. Президент принял верное решение. Демократия — это когда мы дискутируем до принятого решения. Когда решение принято, нужно действовать, и действовать всем фракциям», — красиво вышел из положения «новолюдинец» из Сколково.



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







Финальный микроавтобус

Финальный аккорд предсказуемо достался партии «Единая Россия». Лидер этой фракции, экс-глава Дагестана Владимир Васильев, вкрадчивым полушёпотом не стал напоминать, зачем депутаты вообще собрались 22 февраля: «Вчера президент подписал указ о признании ДНР и ЛНР, совершилось историческое событие, нет необходимости разъяснять, чем оно так важно».

При этом Васильев ответил коммунистам на их реплики, кто был первым в Крыму в 2014 году. «Люди просили: «Заберите нас отсюда». Никогда не забуду глаза женщины, которая бежала за нашим микроавтобусом: «Заберите нас отсюда!» И посмотрите, в каком состоянии Крым, а в каком — Донбасс и Украина», — призвал коллег Васильев, не уточняя, удалось ли женщине догнать тот микроавтобус.

При этом лидер «Единой России» прямо сказал, сколько новых избирателей получит РФ в ближайшее время.

«4 миллиона — население Донбасса. 800 000 — уже граждане России. 1,2 миллиона — в стадии оформления гражданства. Простые люди всё давно поняли, что найти мир и спокойствие можно только в России. На нас лежит огромная историческая ответственность. Желаю нам всем достойно выполнить долг перед народом. Он его заслуживает. Мы умеем защищать», — уже выкрикивал на фоне оваций лидер фракции «Единая Россия».



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







У нас быстро найдут

Пребывая в эйфории, которую, казалось, уже ничто не может омрачить, депутаты приступили к голосованию. Первое чтение закона о ратификации договора о дружбе с ДНР — 400 «за», без тех, кто против и воздержался. Далее поправка о том, что документ вступит в силу сразу после опубликования, а не через 10 дней. Снова 400 — «за». Бурные продолжительные овации.

И вдруг, вместо 400 «за», на табло загорелось 399. Пауза. Тишина.

«Ищите, кто?» — прищурился в зал Володин. «Уже нашли», — ответили из зала со смехом.



Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







Но второе чтение по договору с ЛНР показало ещё более странную историю, несмотря на команды звеньевых, которые напоминали фракциям: «Коллеги, голосуем "за"» (эти команды слышны в трансляции во время голосования): 399 — «за», 1 — «против». И снова замешательство.

Когда Володин уточнил, не стоит ли переголосовать, слово взял коммунист Олег Смолин: «Уважаемый Вячеслав Викторович, при голосовании законопроекта о ратификации договора с ЛНР я задел сенсорный экран. Прошу зафиксировать, что по всем этим вопросам я голосовал «за» последовательно».

Фото: скриншот YouTube / «Дума ТВ» Поделиться Поделиться







И это случайное неравенство в исторический день было ликвидировано.

47news

