Вот это «Удача». В кафе Ленобласти петербуржец прострелил три ноги

В деле о конфликте посетителей кафе «Удача», что в Выборгском районе Ленобласти, уже двое потерпевших. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля. Медикам из местной больницы пришлось обрабатывать три раненых ноги.



Накануне двое жителей поселка Коробицыно в Выборгском районе обратились в больницу. Первым был 30-летний мужчина со слепыми огнестрельными ранениями обеих ног. Затем на прием пришел его 45-летний односельчанин с огнестрельным ранением правого бедра. Оба рассказали одну и ту же историю — в ночь на вторник в кафе «Удача» какой-то Алексей достал пистолет. Первого потерпевшего он еще и избил руками и ногами. После стрельбы нападавший скрылся.

