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    Вот это «Удача». В кафе Ленобласти петербуржец прострелил три ноги

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    В деле о конфликте посетителей кафе «Удача», что в Выборгском районе Ленобласти, уже двое потерпевших. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля. Медикам из местной больницы пришлось обрабатывать три раненых ноги.

    Накануне двое жителей поселка Коробицыно в Выборгском районе обратились в больницу. Первым был 30-летний мужчина со слепыми огнестрельными ранениями обеих ног. Затем на прием пришел его 45-летний односельчанин с огнестрельным ранением правого бедра. Оба рассказали одну и ту же историю — в ночь на вторник в кафе «Удача» какой-то Алексей достал пистолет. Первого потерпевшего он еще и избил руками и ногами. После стрельбы нападавший скрылся.

    По подозрению в совершении преступления разыскивается 31-летний уроженец Мурманской области, живущий в Парголово. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

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    Комментарии (2)

    260642011
    Какое-то противное слово - петербуржец; или - петербурженка. Отдаёт какой-то бужениной.
    Alex000
    Я думал опять в Весёлом весело, ан нет, на этот раз Коробицыно.
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