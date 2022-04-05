В Ленобласти прохожему прострелили ногу за отказ продиктовать номер наркоторговца

После похода в кафе житель Выборгского района Ленинградской области оказался в больнице с огнестрельным ранением. Он рассказал о дотошных незнакомцах, требующих поделиться знаниями, которых нет, пишет 47news.



О госпитализации 30-летнего пострадавшего в результате стрельбы сообщили из больницы выборгской полиции около часа ночи 5 апреля. По предварительным данным, на него напали неподалёку от кафе «Удача» на Центральной улице в посёлке Коробицыно, где он отдыхал с приятелем.

Пострадавший рассказал журналисту, что на выходе из заведения интерес к нему проявили двое мужчин, которых он видел в посёлке, но знакомство с ними не сводил.

