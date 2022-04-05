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    В Ленобласти прохожему прострелили ногу за отказ продиктовать номер наркоторговца

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    После похода в кафе житель Выборгского района Ленинградской области оказался в больнице с огнестрельным ранением. Он рассказал о дотошных незнакомцах, требующих поделиться знаниями, которых нет, пишет 47news.

    О госпитализации 30-летнего пострадавшего в результате стрельбы сообщили из больницы выборгской полиции около часа ночи 5 апреля. По предварительным данным, на него напали неподалёку от кафе «Удача» на Центральной улице в посёлке Коробицыно, где он отдыхал с приятелем.

    Пострадавший рассказал журналисту, что на выходе из заведения интерес к нему проявили двое мужчин, которых он видел в посёлке, но знакомство с ними не сводил.

    Высокий худощавый блондин и его лысый и крупный приятель полюбопытствовали, где можно купить наркотики. Ответ «Не знаю» их не удовлетворил.

    «Они не поверили. Начали избивать, повалили на землю, выстрелили в ногу из травматики, потом ещё раз», – говорит Андрей. Не добившись от него откровений, парочка скрылась. Агрессоров ищет полиция.

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    Комментарии (5)

    Кремлебот вне категорий
    ох и сказочники эти "потерпевшие"... и три магнитофона импортных у них было и про наркоту ничего не знают...
    266364897
    Наверняка бедолага ослышался, его спросили - когда склоны откроются
    Ганс-Дитрих Геншер
    закрытие гидры даёт свои плоды
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