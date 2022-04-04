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    Сотрудника бара на Думской арестовали за нацистское приветствие под гимн РФ

    Петербургский бармен арестован из-за нацистского приветствия во время звучания гимна РФ. Он проведет под стражей двое суток.

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    Как сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба городских судов, горожанина осудили по административной статье о мелком хулиганстве. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 1 апреля в заведении GS на Думской улице — там бармен вскинул руку и выкрикивал нацистские лозунги.

    О произошедшем «Фонтанке» рассказали представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ленобласти — они и подали заявление в полицию. По словам зампредседателя ОНК Александра Евгеньева, ночью жена его знакомого зашла в бар и попросила поставить гимн РФ, под который бармены в ответ показали ей нацистское приветствие.

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    Комментарии (7)

    Профессор Тарантога
    Уже не удивляет.... В свете последних событий в Буче.....
    Chinalove
    Бабка обиделась, что ли? )))
    Never_Mind
    Вот что спецоперация с людьми делает! Рановато как-то он...
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