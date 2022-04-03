Не менее шести человек погибло в результате стрельбы в Калифорнии

Как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в городе Сакраменто (штат Калифорния, США). Об этом сообщает в соцсетях 3 апреля полиция города.



«По обновленной информации, сотрудники полиции зафиксировали не менее 15 потерпевших в результате стрельбы, включая 6 погибших», — говорится в заявлении правоохранительных органов.



Уточняется, что стрельба произошла в паре кварталов от здания администрации штата, вся прилегающая территория сейчас оцеплена правоохранителями. Как сообщает телеканал Fox News, на одном из появившихся в соцсетях видео слышно, что огонь велся из автоматического оружия. Подробности ЧП и информация о причинах произошедшего пока не приводятся.

