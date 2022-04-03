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    Не менее шести человек погибло в результате стрельбы в Калифорнии

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    Как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в городе Сакраменто (штат Калифорния, США). Об этом сообщает в соцсетях 3 апреля полиция города.

    «По обновленной информации, сотрудники полиции зафиксировали не менее 15 потерпевших в результате стрельбы, включая 6 погибших», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

    Уточняется, что стрельба произошла в паре кварталов от здания администрации штата, вся прилегающая территория сейчас оцеплена правоохранителями. Как сообщает телеканал Fox News, на одном из появившихся в соцсетях видео слышно, что огонь велся из автоматического оружия. Подробности ЧП и информация о причинах произошедшего пока не приводятся.

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    Комментарии (2)

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