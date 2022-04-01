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    Старшеклассников гимназии в центре Петербурга вызвали на допрос в следственный комитет

    Родителей нескольких десятков учащихся из старших классов руководство гимназии № 209 Центрального района уведомило о том, что их детей ждут в следственном отделе Центрального района петербургского СК.

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    Как сообщает 1 апреля телеграм-канал «Ротонда», в учебном заведении им объяснили, что детям просто расскажут про опасность социальных сетей. Однако дотошным родителям удалось получить документы, которые СК прислал в гимназию, и там говорилось о допросе, а не о профилактической беседе. Причем речь шла о сотне учеников.

    В пресс-службе СК по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что старшеклассники указанного учебного заведения вызываются в качестве свидетелей по делу о «ложном сообщении о терроризме», которое было возбуждено в прошлом году. Однако количество вызываемых в ведомстве не подтвердили, отметив, что оно значительно меньше. Сегодня в СК вызвали 10 человек.

    В администрации Центрального района нашему изданию сообщили, что информации о вызове школьников в СК у них нет.

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    Комментарии (9)

    J.Yagn
    Вообще то лети допрашиваются в присутствие родителей, социального педагога или психолога. Без участия родителей это никак не могло произойти
    VKuser201287480
    Правильно, они думали в раю родились? Нетушки, первые слово должно быть не мама, а допрос, очная ставка и т.д.
    tochilshik
    а что только старших? теперь надо с детства вызывать на допрос и учить как надо отвечать,сразу во всем признаваясь.
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