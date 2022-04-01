Старшеклассников гимназии в центре Петербурга вызвали на допрос в следственный комитет

Как сообщает 1 апреля телеграм-канал «Ротонда», в учебном заведении им объяснили, что детям просто расскажут про опасность социальных сетей. Однако дотошным родителям удалось получить документы, которые СК прислал в гимназию, и там говорилось о допросе, а не о профилактической беседе. Причем речь шла о сотне учеников.



В пресс-службе СК по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что старшеклассники указанного учебного заведения вызываются в качестве свидетелей по делу о «ложном сообщении о терроризме», которое было возбуждено в прошлом году. Однако количество вызываемых в ведомстве не подтвердили, отметив, что оно значительно меньше. Сегодня в СК вызвали 10 человек.

