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    Для начала поговорим. Первый день «бескондукторки» в Петербурге обойдется без штрафов

    В первый день запуска новой модели транспортного обслуживания в Петербурге пассажиров не будут штрафовать за неоплату проезда. Об этом «Фонтанке» рассказали 1 апреля в городском комитете по транспорту.

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    «Сегодня проводится информационно-разъяснительная беседа, — сообщили в ведомстве. — Пассажиров не штрафуют и акты не составляют».

    Напомним, что на 97 работающих по новым правилам маршрутах нет кондукторов, а факт оплаты проверяют группы контролеров. Для этой цели «Организатор перевозок» уже набрал около сотни новых сотрудников. Предполагается, что штрафы в ближайшее время вырастут в пять раз — до 2,5 тысяч рублей, но на данный момент действует прежнее наказание — 500 рублей.

    Первый этап запуска новой модели состоялся 1 апреля. Среди нововведений — запуск бескондукторной работы на социальных маршрутах, которые обслуживают коммерческие перевозчики по новым контрактам. Эксперимент, который перед этим проводили в комтрансе, показывает, что проезд на таких автобусах не оплачивают порядка 10% пассажиров, большая часть — по забывчивости. Подробнее об изменениях читайте в материале «Фонтанки».

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