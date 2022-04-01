Для начала поговорим. Первый день «бескондукторки» в Петербурге обойдется без штрафов

«Сегодня проводится информационно-разъяснительная беседа, — сообщили в ведомстве. — Пассажиров не штрафуют и акты не составляют».



Напомним, что на 97 работающих по новым правилам маршрутах нет кондукторов, а факт оплаты проверяют группы контролеров. Для этой цели «Организатор перевозок» уже набрал около сотни новых сотрудников. Предполагается, что штрафы в ближайшее время вырастут в пять раз — до 2,5 тысяч рублей, но на данный момент действует прежнее наказание — 500 рублей.



Первый этап запуска новой модели состоялся 1 апреля. Среди нововведений — запуск бескондукторной работы на социальных маршрутах, которые обслуживают коммерческие перевозчики по новым контрактам. Эксперимент, который перед этим проводили в комтрансе, показывает, что проезд на таких автобусах не оплачивают порядка 10% пассажиров, большая часть — по забывчивости. Подробнее об изменениях читайте в материале «Фонтанки».

