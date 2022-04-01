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    Пересадочный тариф «60 минут» в Петербурге заработал только на социальных маршрутах

    Льготный тариф на проезд с пересадками распространяется только на социальные маршруты. Автобусы с буквой «К» его не видят.

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    Как пояснил «Фонтанке» 1 апреля глава комтранса Кирилл Поляков, льготный тариф работает при пересадке между всеми привычными и новыми социальными маршрутами. Таким образом, он распространится на весь наземный транспорт с 15 июля, когда в городе отменят последние коммерческие направления.

    Кроме того, по данным комтранса, оборудование не перепрошито под новый тариф на нескольких бортах "Горэлектротранса", это будет сделано в ближайшее время.

    Напомним, тариф заработал 1 апреля: при оплате «Подорожником» стоимость первой поездки на наземном транспорте составляет 40 рублей, второй — 10 рублей, а если в течение часа будут еще пересадки — они бесплатны.

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    Комментарии (12)

    264004881
    Но почему-то Подорожник не видит валидатор. Пришлось проехать бесплатно. 88 маршрут
    Danik
    Нынешние власти - это те же коммуняки, только совсем мелкие.
    В смысле те рассказывали про будущее глобальное - коммунизм, эти про что-то мелкое. Будет проезд, будут школы, будет хорошо.
    А будет или нет - не понятно.
    То есть людям-то давно ясно, что обманут, но журналюгам, политолухам, експердам море работы и говорильни обеспечено!
    А там хоть не рассветай!
    Дык, в июле бы и кукарекали!
    07A
    Не обманули, переход до июня, постепенно.
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