Пересадочный тариф «60 минут» в Петербурге заработал только на социальных маршрутах

Как пояснил «Фонтанке» 1 апреля глава комтранса Кирилл Поляков, льготный тариф работает при пересадке между всеми привычными и новыми социальными маршрутами. Таким образом, он распространится на весь наземный транспорт с 15 июля, когда в городе отменят последние коммерческие направления.



Кроме того, по данным комтранса, оборудование не перепрошито под новый тариф на нескольких бортах "Горэлектротранса", это будет сделано в ближайшее время.

Напомним, тариф заработал 1 апреля: при оплате «Подорожником» стоимость первой поездки на наземном транспорте составляет 40 рублей, второй — 10 рублей, а если в течение часа будут еще пересадки — они бесплатны.

