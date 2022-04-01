Умер мастер «случайного кадра» и друг принцессы Дианы фотограф Патрик Демаршелье

Фотограф Патрик Демаршелье скончался в возрасте 78 лет. Об этом 31 марта сообщает Gala со ссылкой на его родственников.



Демаршелье сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Rolling Stone, Life и многими другими. Он был личным фотографом принцессы Дианы и считался ее другом. Также снимал рекламные кампания для таких фирм, как Ralph Lauren, Cutty Sark, Calvin Klein Inc., Armani, Chanel, Gap, Versace, L’Oréal и другие.

