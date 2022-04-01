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Умер мастер «случайного кадра» и друг принцессы Дианы фотограф Патрик Демаршелье

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Фотограф Патрик Демаршелье скончался в возрасте 78 лет. Об этом 31 марта сообщает Gala со ссылкой на его родственников.

Демаршелье сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Rolling Stone, Life и многими другими. Он был личным фотографом принцессы Дианы и считался ее другом. Также снимал рекламные кампания для таких фирм, как Ralph Lauren, Cutty Sark, Calvin Klein Inc., Armani, Chanel, Gap, Versace, L’Oréal и другие.

Фото: скриншот видео / YouTube
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Демаршелье родился в 1943 году во Франции, но с 1975 года жил в США. Его называли мастером «случайного кадра». «Мне не нравится чувство, что между мной и портретируемыми стоит фотокамера, поэтому я делаю все возможное, чтобы они об этом забыли», — объяснял сам фотограф.

Фото: скриншот видео / YouTube

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