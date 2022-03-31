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Путин подписал указ о новых ежемесячных выплатах семьям с детьми

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке. Документ опубликован 31 марта на портале правовой информации.

Решение, как гласит текст, принято «в целях повышения доходов семей, имеющих детей». Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в зависимости от доходов семьи.

В Петербурге величина прожиточного минимума в 2022 году составляет для детей 12 765 рублей 40 копеек.

Новые выплаты на детей Путин анонсировал в своей поздравительной речи 8 марта. Он сообщил, что деньги семьи начнут получать в мае.

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Комментарии (4)

allyouneedislove
а когда он заявление по собственному напишет? =/

уж не молод, пора бы и здоровье подумать, о пенсии...
Фомальгаут
Детки - это будущие солдаты режима..... Как же не подкинуть им щепотку обесцененных рублей?
Михаил Петров-Водкин
83%. Социологи фиксируют резкий рост одобрения работы Путина по раздаче чёрствых пряников. Но не всем.
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