Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке. Документ опубликован 31 марта на портале правовой информации.



Решение, как гласит текст, принято «в целях повышения доходов семей, имеющих детей». Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в зависимости от доходов семьи.



В Петербурге величина прожиточного минимума в 2022 году составляет для детей 12 765 рублей 40 копеек.

