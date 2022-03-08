Путин анонсировал новые выплаты на детей семьям с невысокими доходами

В России появятся новые выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Право на них получат семьи с невысокими доходами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной речи, посвященной 8 марта.



«Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», – сказал глава государства.



Размер помощи и условия ее получения пока не уточняются.

