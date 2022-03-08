FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -7
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Путин анонсировал новые выплаты на детей семьям с невысокими доходами

10
Печать

В России появятся новые выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Право на них получат семьи с невысокими доходами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной речи, посвященной 8 марта.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», – сказал глава государства.

Размер помощи и условия ее получения пока не уточняются.

Ранее Путин пообещал новые меры социальной поддержки семей с детьми.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

265866073
А наш президент не хочет помочь людям без детей с невысоким доходом или это уже не люди??!! Сейчас пол страны окажутся в полной жопе,но видимо это не люди!Ну что ж придется идти воровать!
commenter
А когда 18 исполнится, можно 7,4 млн. получить.
VKuser279092
А как в великой высокодуховной энергетической сверхдержаве образовались семьи с невысокими доходами, а? В ОАЭ, Саудовской Аравии, Норвегии, Нидерландах, таких нет совсем.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний