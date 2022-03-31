Глава «Петростроя» благодаря щедрому жесту избежал судимости за лукавство с 270 млн рублей от дольщиков

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 31 марта, дело о незаконном привлечении средств дольщиков прекращено по ходатайству защиты Ипатова. В материалах 173 человека и более 270 миллионов рублей. Платили за квартиры в ЖК «Лампо» в Мурино, а деньги, пишет 47news , должны были поступать на эскроу-счета — для гарантии их безопасности.

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело гендиректора проблемной компании «Петрострой». Искупать вину за махинации с миллионами от дольщиков Дмитрий Ипатов будет благотворительностью и штрафом.

Следователи указали, что мер, в результате которых ЖК был бы построен или введён в эксплуатацию, Ипатов не принимал, рубли покупателям не вернулись.



Проблемный ЖК передан «Дом.РФ», банк достраивает комплекс своими силами.



Чтобы загладить причинённый вред, Ипатов перевёл 100 тысяч благотворительному фонду. Адвокат отметил, что в деле нет ущерба и потерпевших, и попросил на первый раз наказать ранее не судимого бизнесмена судебным штрафом. Прокурор был против.



Преследование Ипатова по статье 200.3 УК прекращено, ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.



Досуг бизнесмена едва ли сильно изменится. С начала марта он находится под домашним арестом по делу с менее своеобразной квалификацией. Ему вменяют статью 159 УК — мошенническое хищение 5,2 млрд рублей дольщиков четырёх ЖК.

