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Глава «Петростроя» благодаря щедрому жесту избежал судимости за лукавство с 270 млн рублей от дольщиков

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Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело гендиректора проблемной компании «Петрострой». Искупать вину за махинации с миллионами от дольщиков Дмитрий Ипатов будет благотворительностью и штрафом.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 31 марта, дело о незаконном привлечении средств дольщиков прекращено по ходатайству защиты Ипатова. В материалах 173 человека и более 270 миллионов рублей. Платили за квартиры в ЖК «Лампо» в Мурино, а деньги, пишет 47news, должны были поступать на эскроу-счета — для гарантии их безопасности.

Следователи указали, что мер, в результате которых ЖК был бы построен или введён в эксплуатацию, Ипатов не принимал, рубли покупателям не вернулись.

Проблемный ЖК передан «Дом.РФ», банк достраивает комплекс своими силами.

Чтобы загладить причинённый вред, Ипатов перевёл 100 тысяч благотворительному фонду. Адвокат отметил, что в деле нет ущерба и потерпевших, и попросил на первый раз наказать ранее не судимого бизнесмена судебным штрафом. Прокурор был против.

Преследование Ипатова по статье 200.3 УК прекращено, ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Досуг бизнесмена едва ли сильно изменится. С начала марта он находится под домашним арестом по делу с менее своеобразной квалификацией. Ему вменяют статью 159 УК — мошенническое хищение 5,2 млрд рублей дольщиков четырёх ЖК.

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Комментарии (8)

pgrad
У дольщиков можно. Потому что это "терпите терпилы" по определению.
rings89
Это не страна, а беспредел, потому и заберут в вас землю. Почему у вас? - Да потому что у нас ее попусту нет! Иначе бы была справедливость, производство, молоко свежее и рабочие места для русских!
Pupin
Это что такое??
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