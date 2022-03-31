Сколько стоит буква Z и кто зарабатывает на символах спецоперации

Фото: Ведомости/ТАСС Поделиться Поделиться





Осваивать новый патриотический клондайк взялись все кому не лень — от кандидатов педагогических наук до учредителей элитных клубов и участниц «Дома-2». «Фонтанка» изучила спрос и предложение и поговорила с производителями.

В интернет-магазине Wildberries появился бренд «Z-футболка». Под ним предлагаются почти 50 вариантов этого предмета гардероба с Z, V и, неожиданно, X. Цены — около 1 000–1 500 рублей за штуку. Страна производства — Россия. Самую ходовую модель — обычную черную или белую футболку с буквой — купили уже более 400 раз. А такую же, но еще и с надписью «Мы вместе», — более 100.



Продавец — индивидуальный предприниматель Похорская Регина-Мария Владимировна.

«Я титулованная красавица, участница Всероссийских конкурсов красоты: Мисс Останкино 2019, Мисс ГранПри России 2018, Мисс Гламур России 2018, Краса Российской империи 2017. Участвовала в съемках тв шоу (Дом 2, Сердца за любовь), есть опыт выступления на сцене в качестве ведущей», — сообщает её полная тезка на портале с базой моделей и артистов Кто.tv.

У девушки, по её словам, был опыт создания бренда вечерней одежды, онлайн- и офлайн-продаж. Но, к сожалению, проработать больше полутора лет в условиях пандемии не удалось. Интерес к символике спецоперации, вероятно, монетизируемый шанс на реванш. Но на вопросы «Фонтанки» она не ответила.

В отзывах к купленным футболкам россыпь благодарностей и фотографий в зеркале — продукцию берут в подарок мужьям, папам.

«Крайне важно поддерживать боевой дух наших ребят, которые защищают интересы нации, и открыто говорить о своей позиции», — отвечает клиентам представитель бренда.



Тем, кто жалуется на плохое качество и нестабильные размеры буквы Z, напоминает о сложной ситуации в стране.

«К сожалению, поставщики и производители сильно подняли цены на материалы, мы до последнего стараемся не поднимать стоимость футболок. Будем благодарны за Вашу рекомендацию. #намнестыдно #заправду #запобеду», — напоминает представитель «Z-футболки»..

А «стыдливым», которые пишут неприятные комментарии на странице бренда в соцсети, прямо грозят прокуратурой: «чемодан, вокзал», «все скрины стыдливых у меня есть, бойтесь».



Фото: фрагмент скриншота Wildberries Фото: фрагмент скриншота Wildberries Фото: фрагмент скриншота Wildberries Фото: фрагмент скриншота Wildberries Фото: фрагмент скриншота Озон Поделиться Поделиться





Мужскую черную футболку с Z бренда SigmaPrint купили уже более 1 700 раз. Женскую версию — более 300. Отзывов суммарно больше двух сотен, но те, кто фотографируется с покупкой, жалуются на внимание недоброжелателей.

«Очень рада что есть такая возможность поддержать наших ребят. Ещё передаю пламенный привет чокнутым которые ставят дизлайки под каждым комментом, это же такая работа искать товары от которых у вас бомбит и писать свои не кому не нужные отзывы и дизы. А так же всем братьям и сёстрам нашей великой страны, передаю огромный привет!» — написала одна из покупательниц (орфография здесь и далее сохранена. — Прим. ред.).



«Будьте осторожны, надев такую майку, вокруг вас сразу начнут вылазить «демоны» в человеческом обличии. Для них буква «z», как православный крест для нечисти. Их начинает корежить от одного взгляда на наш святой символ. Спасибо производителям за такой качественный товар и за возможность хотя бы таким способом поддержать наших ребят. Русские не сдаются!» — предупредила другая.

Продавец — индивидуальный предприниматель Павел Застолбнов, президент московского бизнес-клуба «Эталон» и основатель «Московской студии печати». «Без комментариев», — ответил он на вопросы «Фонтанки» об успехах новой патриотический продукции.

Футболками дело не ограничивается. В продаже бейсболки, наклейки на авто, брелоки для ключей, пивные бокалы и много другой сувенирной мелочи. В основном в пределах демократичной тысячи рублей.

Есть сделанные в Китае кружки патриота с надписями «Za мир», «Za наших» и прочим — их выпускает сам ООО «Вайлдберриз». Цена по скидке меньше 400 рублей. В той же серии кружки с изображениями Владимира Путина и Рамзана Кадырова. «Выписывала для внуков, патриотов Родины», — пишут благодарные покупатели.



Но чаще всего производители — небольшие компании или даже частные лица, которые пытаются приобщиться к популярной теме.

На Ozon меньше чем за 600 рублей предлагаются брошки на основе георгиевской ленточки с Z, V и голубем мира. Производитель — самозанятая Айгуль Файзрахманова из Елабуги. Там же она продает серьги в форме конструктора и мармеладных мишек. На сайте Елабужского института (филиала КФУ) её полная тезка записана как кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и методики профессионального образования. На сообщение «Фонтанки» в соцсети женщина не ответила.

Индивидуальный предприниматель «Прокопенко А.С.» продает деревянные значки и брелоки с Z и наклейки на авто с хештегами «За пацанов» и «За Путина», с той же буквой.

«Выпускать начали недавно. Покупают в основном физические лица. Спрос есть. Ориентировались на патриотически настроенную аудиторию, которая хочет проявить своё участие в поддержке спецоперации на Украине», — прокомментировал «Фонтанке» результаты сам предприниматель.



На странице в соцсети у Артёма Прокопенко говорится, что его родной город — Луганск.

Василий из Тольятти выпускает обложки для паспортов из кожи. С недавних пор вместе с «паспортом СССР» у него можно купить и обложку с Z.

«Неделю назад выложили в продажу. Вчера была первая продажа на Ozon. Это мало. Но ни на что не рассчитывали. Спрос именно так и изучается», — отметил он в разговоре с «Фонтанкой».

Журналисты насчитали более 20 заявок на регистрацию новых брендов с Z в бюллетене Роспатента. Судя по ним, на подходе новые патриотически марки ювелирных изделий, сумок, обуви, алкоголя, браслетов, будильников, запонок, грифельных досок и металлоконструкций с названиями «Zа ПраVду», «Zнация» и «Хороший Zнак».

Тем временем в Германии, как писала «Фонтанка», запретили демонстрировать букву Z в знак поддержки военных действий. А иностранные бренды убирают буквы из названия своей продукции и логотипов в соцсетях.

Справка:

Губернатору Александру Беглову его подчиненные объясняли, что в букве Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает «Сила V (в) правде» и «Задача будет выполнена». 8 марта глава города сменил аватарку в соцсетях, поставив букву Z на фон своего портрета.



Илья Казаков, «Фонтанка»

