Губернатору Петербурга объяснили, что такое Z и V на российской военной технике

О необходимости выражения поддержки действий российской армии именно таким образом сообщил в письме губернатору Петербурга глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.
«В букве Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает «Сила V (в) правде» и «Задача будет выполнена», — пишет Григорьев, объясняя Александру Беглову необходимость размещения букв в символике городских властей. Письмо (есть в распоряжении «Фонтанки») датировано 5 марта. Уже 8 марта глава города сменил аватарку в соцсетях, поставив букву Z на фон своего портрета.
В первые дни военных действий на территории Украины символ Z в своих соцсетях поставили глава комитета по культуре Фёдор Болтин и вице-губернатор по внутренней политике Петербурга Максим Мейксин.