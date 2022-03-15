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Губернатору Петербурга объяснили, что такое Z и V на российской военной технике

Органы власти Петербурга продолжают размещать на своих логотипах буквы Z и V.

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О необходимости выражения поддержки действий российской армии именно таким образом сообщил в письме губернатору Петербурга глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

«В букве Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает «Сила V (в) правде» и «Задача будет выполнена», — пишет Григорьев, объясняя Александру Беглову необходимость размещения букв в символике городских властей. Письмо (есть в распоряжении «Фонтанки») датировано 5 марта. Уже 8 марта глава города сменил аватарку в соцсетях, поставив букву Z на фон своего портрета.

В первые дни военных действий на территории Украины символ Z в своих соцсетях поставили глава комитета по культуре Фёдор Болтин и вице-губернатор по внутренней политике Петербурга Максим Мейксин.

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Комментарии (60)

VKuser360103521
Моразм крепчает у стариков имеющих власть, а не нищинскую пенсию.

Пусть гражданин Беглов себе татуировку на лбу сделает ввиде буквы Z. Будем все его назвать гражданин Зорро))
Думаю Москве данный шаг Беглова понравится и ему продлят полномочий для ещё одной зимы чтобы он ещё раз облажался)) Страна кривых зеркал, а управляют в ней клоуны
Главный спец по технике консервации
Ещё хорошо рекламу "гюльчатай 24 часа" на танки не лепят, а только краской вандалят..
Кот Ученый
Либерда бьется в истерике) Любо -дорого наблюдать)
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