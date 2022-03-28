FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -4
95.66р105.27р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Германии запретили демонстрировать букву Z в знак поддержки военных действий

17
Печать

В Германии демонстрация буквы Z как символа поддержки боевых действий на территории Украины будет уголовно наказуемым преступлением. Об этом 28 марта сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.

«Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях представлять собой одобрение военных действий», — заявил представитель МВД Германии журналистам.

Накануне об уголовной ответственности за публичную демонстрацию «Z» предупредили власти отдельных германских федеральных земель — Нижней Саксонии и Баварии.

Также от использования буквы Z в своем логотипе отказалась швейцарская страховая компания Zurich Insurance.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Never_Mind
Правильно запретили. Z - руна 4 дивизии СС, информация в открытом доступе (последнее - для одмина).
260741301
Дожили: в России запрещают мультики, а в Европах буквы алфавита... "Весь мир сошёл с ума..."(с)
261844081
А клип Zoombie ещё Роскомнадзор не запретил?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний