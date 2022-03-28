В Германии запретили демонстрировать букву Z в знак поддержки военных действий

В Германии демонстрация буквы Z как символа поддержки боевых действий на территории Украины будет уголовно наказуемым преступлением. Об этом 28 марта сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.

«Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях представлять собой одобрение военных действий», — заявил представитель МВД Германии журналистам.

Накануне об уголовной ответственности за публичную демонстрацию «Z» предупредили власти отдельных германских федеральных земель — Нижней Саксонии и Баварии.