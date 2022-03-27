Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от буквы Z

Возможность неправильного толкования буквы Z заставила швейцарскую страховую компанию Zurich Insurance отказаться от её использования в качестве логотипа в соцсетях.



«Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно истолкована», — цитирует Reuters 27 марта заявление компании.



На буквы Z на российской технике обратили внимание после начала спецоперации на Украине. Как символ она начала широко использоваться по всей стране, хотя её значение пришлось расшифровывать губернатору Александру Беглову.

