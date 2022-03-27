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Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от буквы Z

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Возможность неправильного толкования буквы Z заставила швейцарскую страховую компанию Zurich Insurance отказаться от её использования в качестве логотипа в соцсетях.

«Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно истолкована», — цитирует Reuters 27 марта заявление компании.

На буквы Z на российской технике обратили внимание после начала спецоперации на Украине. Как символ она начала широко использоваться по всей стране, хотя её значение пришлось расшифровывать губернатору Александру Беглову.

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Комментарии (7)

Bad robot
Надо было маркировать $, € и £.
266326002
Клоуны!))
173123212
Даешь побатальонную маркировку всеми буквами латинского алфавита!
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