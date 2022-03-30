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Зарубежные дипломы, духи и шампуни. На Псковской таможне задержали странный груз

В Псков пытались ввезти из Латвии незадекларированные дипломы пражского вуза о высшем образовании, французские духи, детские шампуни и так далее. Водитель — гражданин РФ — заявил, что везет все это жене, родным и знакомым.

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Как сообщает 30 марта пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, вес незадекларированного груза составил 97 килограммов. В машине было 204 документа Открытой европейской академии экономики и политики в Праге — дипломы и сертификаты о прохождении курсов. Все они были с проставленными оценками и прописанными персональными данными.

ФТС России

Кроме того, водитель вез почти 800 единиц «товаров народного потребления»: декоративную косметику, запчасти, семена овощей, духи, шампуни, австрийские напитки. Против нарушителя возбудили два административных дела: о недекларировании товаров и о несоблюдении ограничений на их ввоз.

«В соответствии с п. 2 Приложения № 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить для личного пользования наземным и водным транспортом товары на сумму, не превышающую в эквиваленте 500 евро и общим весом не более 25 кг», — отметили в СЗТУ.

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