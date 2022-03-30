Зарубежные дипломы, духи и шампуни. На Псковской таможне задержали странный груз

Как сообщает 30 марта пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, вес незадекларированного груза составил 97 килограммов. В машине было 204 документа Открытой европейской академии экономики и политики в Праге — дипломы и сертификаты о прохождении курсов. Все они были с проставленными оценками и прописанными персональными данными.
ФТС России
Кроме того, водитель вез почти 800 единиц «товаров народного потребления»: декоративную косметику, запчасти, семена овощей, духи, шампуни, австрийские напитки. Против нарушителя возбудили два административных дела: о недекларировании товаров и о несоблюдении ограничений на их ввоз.
«В соответствии с п. 2 Приложения № 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить для личного пользования наземным и водным транспортом товары на сумму, не превышающую в эквиваленте 500 евро и общим весом не более 25 кг», — отметили в СЗТУ.