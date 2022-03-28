Попова заявила, что эпидемия COVID-19 в России еще не закончилась

COVID-19 пока не ушел из России, эпидемия не закончилась. Об этом 28 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.



«Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — сказала она (цитата по ТАСС).



В России больше месяца наблюдается устойчивое снижение количества заболевших коронавирусом. Несмотря на это, специалисты предсказывают возникновение новых волн с интервалом три-четыре месяца.

