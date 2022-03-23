После спада заболеваемости ковидом в России ждут новые волны

По его словам, резкое уменьшение числа новых случаев COVID-19 по сравнению с серединой февраля позволяет говорить о завершении волны заболеваемости, вызванной «омикрон»-штаммом. Если не возникнет новых опасных разновидностей ковида, добавил он, следующие волны будут уже «остаточными».

После спада заболеваемости коронавирусом следует ожидать новых волн распространения инфекции. Об этом в интервью радио Sputnik , опубликованном 23 марта, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

Спад числа заражений Чумаков объяснил тем, что существенная часть населения на данный момент защищена от болезни либо за счет вакцины, либо из-за выработанного иммунитета. Такое состояние, согласно его прогнозу, будет длиться еще несколько месяцев.



В дальнейшем уровень коллективного иммунитета, считает Чумаков, снизится. В будущем стоит ожидать целой серии «остаточных» волн распространения инфекции, амплитуда каждой из них будет постепенно уменьшаться. Насколько высокой будет заболеваемость в этот период, зависит, в частности, от хода ревакцинации.



«Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет. По моему прогнозу, вот этот коронавирус [SARS-CoV-2] путем дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус, которых уже четыре варианта есть. Этот просто станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, потому что, скорее всего, опасного варианта больше не будет», — заключил Чумаков.



С 15 марта из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Москве отменили масочный режим. 22 марта Александр Беглов заявил, что снимать коронавирусные ограничения в Петербурге не планируют, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.