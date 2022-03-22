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Беглов объяснил, почему отменять коронавирусные ограничения в Петербурге не спешат

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему отменять коронавирусный запрет на публичные мероприятия и акции в городе не будут, несмотря на снижение заболеваемости ковидом. С вопросом об отмене этого запрета к градоначальнику обратились депутаты Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский и Александр Шишлов.

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Александр Беглов отметил, что по состоянию на 9 марта в городе было зафиксировано 2 402 новых случая заболевания коронавирусом, а 41 человек умер. Медицинскую помощь в стационарах проходили 3 887 человек, а на дому лечились 48 165 человек. Губернатор не стал уточнять, много это или мало, но отметил, что ограничительные меры призваны минимизировать риски распространения COVID-19, а изменения в «коронавирусное» постановление № 121, где эти меры прописаны, будут вноситься на основании предписаний главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой.

«Уже два года как запрещены любые публичные акции, включая одиночные пикеты, которые точно не представляют эпидемической опасности, — так прокомментировал ответ губернатора Борис Вишневский. — Но сейчас ковидные ограничения одно за другим снимаются, и обстановка улучшается. А что касается массовых мероприятий, то можно проводить провластные митинги на Дворцовой и у «Юбилейного». Ковид не мешает. Значит, должно быть можно всем, независимо от политической направленности».

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, в Москве отменили масочный режим с 15 марта. В Петербурге, несмотря на то, что коронавирусные ограничения постепенно снимаются, ношение масок по-прежнему является обязательным.

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Комментарии (5)

267011328
башкетова и сбегд лов. повторюсь . вы не макклауды. должен остаться кто-то один. и это не вы.
260870021
Верните запреты для клубов! Как сняли ограничения, клубы под окнами долбят басами каждый день!
atty
Понятно что ничего брехлов не отменит, когда так "успешно" идёт спецоперация, у народа может возникнуть соблазн выйти обсудить её цены и результаты (спец.операции), и вот тут с бакинского могут спросить.
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