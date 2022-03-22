Беглов объяснил, почему отменять коронавирусные ограничения в Петербурге не спешат

Александр Беглов отметил, что по состоянию на 9 марта в городе было зафиксировано 2 402 новых случая заболевания коронавирусом, а 41 человек умер. Медицинскую помощь в стационарах проходили 3 887 человек, а на дому лечились 48 165 человек. Губернатор не стал уточнять, много это или мало, но отметил, что ограничительные меры призваны минимизировать риски распространения COVID-19, а изменения в «коронавирусное» постановление № 121, где эти меры прописаны, будут вноситься на основании предписаний главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой.

«Уже два года как запрещены любые публичные акции, включая одиночные пикеты, которые точно не представляют эпидемической опасности, — так прокомментировал ответ губернатора Борис Вишневский. — Но сейчас ковидные ограничения одно за другим снимаются, и обстановка улучшается. А что касается массовых мероприятий, то можно проводить провластные митинги на Дворцовой и у «Юбилейного». Ковид не мешает. Значит, должно быть можно всем, независимо от политической направленности».



В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, в Москве отменили масочный режим с 15 марта. В Петербурге, несмотря на то, что коронавирусные ограничения постепенно снимаются, ношение масок по-прежнему является обязательным.

