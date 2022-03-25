Reuters: Китайский Sinopec приостановил переговоры с «Сибуром» об инвестициях на $500 млн в новый газохимический завод в России

Китайский государственный концерн Sinopec приостановил переговоры о крупных инвестициях в нефтехимическую промышленность России и сбыт российского газа в Китае. Об этом 25 марта пишет Reuters.



В частности, по данным агентства, речь идет о переговорах с компанией «Сибур» об инвестициях в новый газохимический завод в России, которые должны были составить до 500 миллионов долларов. По словам источника, Sinopec взял паузу, когда узнал, что член совета директоров «Сибура» Геннадий Тимченко попал под санкции Запада.

