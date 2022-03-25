Reuters: Китайский Sinopec приостановил переговоры с «Сибуром» об инвестициях на $500 млн в новый газохимический завод в России

Китайский государственный концерн Sinopec приостановил переговоры о крупных инвестициях в нефтехимическую промышленность России и сбыт российского газа в Китае. Об этом 25 марта пишет Reuters.
В частности, по данным агентства, речь идет о переговорах с компанией «Сибур» об инвестициях в новый газохимический завод в России, которые должны были составить до 500 миллионов долларов. По словам источника, Sinopec взял паузу, когда узнал, что член совета директоров «Сибура» Геннадий Тимченко попал под санкции Запада.
«Sinopec также приостановила переговоры о сбыте газа с российским производителем газа «Новатэк» (NVTK.MM) из-за опасений, что Сбербанк, один из акционеров «Новатэка», находится в последнем санкционном списке США», — также сообщает Reuters.
После публикации в телеграм-канале «Сибура» появилось сообщение о том, что компания продолжает сотрудничать с Sinopec — но только по проекту Амурского газохимического комплекса. Отмечается, что других общих проектов у «Сибура» с концерном в регионе нет.
«Сибур» и Sinopec продолжают совместную работу над реализацией проекта Амурского ГХК. Sinopec активно участвует в вопросах управления строительством проекта, включающих поставки оборудования, работу с поставщиками и подрядчиками. Партнеры совместно прорабатывают вопросы финансирования проекта», — говорится в тексте.