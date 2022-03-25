Агентство Moody's решило отозвать рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's собирается отозвать рейтинги российских компаний, передаёт 25 марта ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.
«Moody's Investors Service (MIS) намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний», — говорится в заявлении.
5 марта Moody's проинформировало о приостановке коммерческой деятельности в России.
23 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о решении аннулировать рейтинги российских компаний, на которых распространяются европейские санкции. На днях о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов объявило и другое международное рейтинговое агентство — S&P Global Ratings.