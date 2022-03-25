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Агентство Moody's решило отозвать рейтинги российских компаний

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Международное рейтинговое агентство Moody's собирается отозвать рейтинги российских компаний, передаёт 25 марта ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

«Moody's Investors Service (MIS) намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний», — говорится в заявлении.

5 марта Moody's проинформировало о приостановке коммерческой деятельности в России.

23 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о решении аннулировать рейтинги российских компаний, на которых распространяются европейские санкции. На днях о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов объявило и другое международное рейтинговое агентство — S&P Global Ratings.

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Комментарии (17)

Dud
пора свои "агенства" открывать... а то в некоторых странах рубь никогда не видели...
Julianne E. Weinberg - Lessing
Легко можно посмотреть, каких хороших рейтингов все эти агентства признавали Lehman brothers, ещё в 2008. году, и поэтому, какого значения это сегодняшнее решение этих агентств.
265869937
К черту их! Создадим внутренние рейтинги, чемпионаты, олимпиады и прочие аналоги. Да такие, что нашим аналогам, не будет аналогов в мире!
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