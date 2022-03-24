Агентство Fitch аннулирует рейтинги российского бизнеса, попавшего под санкции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о решении аннулировать рейтинги российских компаний, на которых распространяются европейские санкции.



«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур», — говорится на сайте агентства 23 марта (цитата по ТАСС).



Рейтинги будут отозваны до 15 апреля, то есть до истечения установленного Евросоюзом срока.



7 марта группа компаний Fitch приостановила коммерческую деятельность на территории РФ. На днях о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов объявило и другое международное рейтинговое агентство — S&P Global Ratings.