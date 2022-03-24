FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Агентство Fitch аннулирует рейтинги российского бизнеса, попавшего под санкции

2
Печать

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о решении аннулировать рейтинги российских компаний, на которых распространяются европейские санкции.

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур», — говорится на сайте агентства 23 марта (цитата по ТАСС).

Рейтинги будут отозваны до 15 апреля, то есть до истечения установленного Евросоюзом срока.

7 марта группа компаний Fitch приостановила коммерческую деятельность на территории РФ. На днях о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов объявило и другое международное рейтинговое агентство — S&P Global Ratings.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265869937
Теперь им никто и копейки ивестиций не даст.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний