Искалеченную девушку нашли на Тихорецком. Следком ищет в её гибели доведение до суицида

Девушку нашли под окнами высотки на Тихорецком проспекте накануне около пяти часов утра. В детскую больницу имени Раухфуса её госпитализировали с серьёзными травмами, до семи часов утра она не дожила.



Скорую на Тихорецкий проспект вызвал 46-летний отец петербурженки, который не нашёл дочь в квартире на 12-м этаже. Известно, что девушка росла младшим ребёнком в полной семье, в поле зрения полиции ранее не попадала.



Сомнений в том, как именно она погибла, нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (110 УК). Разгадку ищут в записке, оставленной на кухонном столе.

