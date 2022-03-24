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Искалеченную девушку нашли на Тихорецком. Следком ищет в её гибели доведение до суицида

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, которые привели к гибели 16-летней жительницы Калининского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 марта.

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Девушку нашли под окнами высотки на Тихорецком проспекте накануне около пяти часов утра. В детскую больницу имени Раухфуса её госпитализировали с серьёзными травмами, до семи часов утра она не дожила.

Скорую на Тихорецкий проспект вызвал 46-летний отец петербурженки, который не нашёл дочь в квартире на 12-м этаже. Известно, что девушка росла младшим ребёнком в полной семье, в поле зрения полиции ранее не попадала.

Сомнений в том, как именно она погибла, нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (110 УК). Разгадку ищут в записке, оставленной на кухонном столе.

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