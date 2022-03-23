«Почта России» прокомментировала жалобы на доставку «Новой газеты» подписчикам

«Новую газету» продолжают продавать в отделениях и доставлять подписчикам в обычном режиме. Об этом 23 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Почты России».



«Продажа «Новой газеты» в почтовых отделениях, как и ее доставка подписчикам, ведется в стандартном режиме», — заявили там.



Ранее депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский рассказал, что в отделении «Почты России» №198 на Введенской улице из распространения изъяли экземпляры номера «Новой газеты». Также он показал фото рукописной записки, которую у себя в почтовом ящике обнаружила одна из его знакомых. В ней от имени «почтальона Ольги» говорится: «Новую газету» не принесла. Весь тираж, пришедший на почту, изъят как экстремистский». При этом, по словам Вишневского, «к вечеру «Новую» снова стали разносить».

