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В Петербурге почта отказалась доставлять часть тиража «Новой газеты» подписчикам

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В Петербурге в отделении «Почты России» №198 на Введенской улице из распространения изъяли экземпляры номера «Новой газеты». Такую информацию приводит фракция партии «Яблоко», которая обратилась с запросом к руководству регионального УФПС с просьбой принять меры для обеспечения прав подписчиков и читателей издания.

Текст запроса в своем телеграм-канале 23 марта опубликовал замглавы фракции депутат ЗакСа Борис Вишневский.

«По нашей информации, в 198-м отделении «Почты России» на Введенской улице, 10, изъяли из распространения «Новую газету» и собираются вернуть экземпляры в редакцию вместо того, чтобы передать их подписчикам. Полагая это абсолютно незаконным и неправомерным, прошу принять срочные меры для обеспечения прав читателей и подписчиков «Новой газеты» и возобновлении ее распространения», — говорится в тексте запроса.

Он был направлен на имя директора УФПС Санкт-Петербурга и Ленобласти и макрорегиона Северо-Запад Дмитрия Серебренникова.

Кроме того, депутат опубликовал фото рукописной записки, которую у себя в почтовом ящике обнаружила одна из его знакомых. В ней от имени «почтальона Ольги» говорится: «Новую газету» не принесла. Весь тираж, пришедший на почту, изъят как экстремистский».

«Новая газета» не является экстремистским изданием. Днем ранее СМИ получило предупреждение от Роскомнадзора из-за упоминания на своем сайте НКО-«иноагента» без соответствующей маркировки.

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Комментарии (29)

DenZol
Кто эти люди? Читателю бумажной версии новой газеты…. Кто этот человек?
267188598
Ну, всё, пашите фрики зомбированные фейками, работайте, солнце на плантациях вашей Америки уже высоко!
Never_Mind
Поганят генеральныую линию партии самого гениального из современнеших Вошьдей. Так их, пятую колонку!
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