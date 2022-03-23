В Петербурге почта отказалась доставлять часть тиража «Новой газеты» подписчикам

В Петербурге в отделении «Почты России» №198 на Введенской улице из распространения изъяли экземпляры номера «Новой газеты». Такую информацию приводит фракция партии «Яблоко», которая обратилась с запросом к руководству регионального УФПС с просьбой принять меры для обеспечения прав подписчиков и читателей издания.



Текст запроса в своем телеграм-канале 23 марта опубликовал замглавы фракции депутат ЗакСа Борис Вишневский.



«По нашей информации, в 198-м отделении «Почты России» на Введенской улице, 10, изъяли из распространения «Новую газету» и собираются вернуть экземпляры в редакцию вместо того, чтобы передать их подписчикам. Полагая это абсолютно незаконным и неправомерным, прошу принять срочные меры для обеспечения прав читателей и подписчиков «Новой газеты» и возобновлении ее распространения», — говорится в тексте запроса.

