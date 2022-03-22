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За две недели марта кирпич в СЗФО подорожал на 14,5%, раствор — на 13,6%

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Средний рост цен на строительные материалы российского производства в СЗФО с 1 по 15 марта составил 14,5% на кирпич, 13,6% — на раствор, бетон подорожал на 4,8%, а обрезная доска — на 1,1%. Такие данные привел в своей презентации Антон Глушков, президент НОСТРОЙ на селекторном совещании с руководителями региональных саморегулируемых организаций.

За ростом цен не успевают индексы перевода в текущий уровень цен, которые устанавливает Минстрой России. Так, с IV квартала 2021 года по I квартал 2022 года индекс оплаты труда составил 1,2%, по материалам — 3,2%, а по машинам и оборудованию — 0,6%. В связи с этим строители предлагают внести изменения в порядок муниципальных и государственных закупок, в частности отменить твердую цену для контрактов по строительству, а приемку работ осуществлять с применением индексов Минстроя России, действующих на момент приемки.

Антон Глушков рассказал, что строители сейчас рассматривают различные варианты по замене импортных материалов и оборудования, в частности, на китайские, а в дальнейшем — на полностью российские, но понимают, что это потребует больше времени.

Также в связи с ситуацией на рынке НОСТРОЙ создает реестр материалов — аналогов для импортозамещения. Для начала анализ будет проведен по типовым объектам, которые строятся по госзаказу, — такие как детский сад, школа, ФОК, поликлиника. Как сообщил Антон Глушков, по первому детскому саду реестр материалов и реестр аналогов будет готов к концу этой недели. Он отметил, что в принципе и сейчас закон дает заказчикам право менять материалы, оборудование, если аналоги по характеристикам не хуже заявленных, но наличие такого реестра позволит делать замены более обоснованно.

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