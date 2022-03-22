В российский авиационный реестр переведено почти 800 самолетов, находящихся в лизинге у западных компаний

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации 22 марта сообщил, что почти 800 из
При этом за последний месяц за рубежом арестовали 78 самолетов российских авиакомпаний, передает ТАСС слова министра. Это произошло из-за того, что почти все самолеты, которыми оперируют отечественные перевозчики, находятся в лизинге у западных фирм. К примеру, один из крупнейших игроков отрасли — ирландский AerCap еще в конце февраля объявил о прекращении сотрудничества с российскими авиакомпаниями и потребовал вернуть самолеты.
В России в более-менее крупном масштабе сейчас производится только самолет SSJ-100. В планах на ближайшее время строительство 110 таких машин. Кроме того, уже на этот год намечено начало серийного производства самолета МС-21. Однако они оба в значительной мере зависят от поставок иностранных запчастей, и производственные программы и SSJ, и МС-21 пока под вопросом.
Для замены зарубежных самолетов и перелетов за границу вице-премьер Юрий Борисов предложил начать производство десяти пассажирских самолетов Ту-214 в год. Правда, насколько это поможет ситуации, пока непонятно: до введения санкций авиакомпании России оперировали
При этом главной проблемой российской авиации сейчас станет вопрос ремонта и обслуживания самолетов. Boeing и Airbus сообщили о прекращении обслуживания своих лайнеров на территории РФ еще в начале месяца. Для того чтобы нивелировать последствия санкций для гражданской авиации, Минтранс предложил продлить истекшие сертификаты летной годности до сентября 2022 года.
Восстановление производства отечественных самолетов нужно «для того, чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом», пояснил Борисов. Также он добавил, что заменить импортные детали отечественными в пассажирском авиалайнере Ту-214 возможно за год.
Сейчас Казанский авиационный завод имени