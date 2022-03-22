В российский авиационный реестр переведено почти 800 самолетов, находящихся в лизинге у западных компаний

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации 22 марта сообщил, что почти 800 из 1 300 самолетов, на которых летают российские авиакомпании, переведены в российский реестр.

При этом за последний месяц за рубежом арестовали 78 самолетов российских авиакомпаний, передает ТАСС слова министра. Это произошло из-за того, что почти все самолеты, которыми оперируют отечественные перевозчики, находятся в лизинге у западных фирм. К примеру, один из крупнейших игроков отрасли — ирландский AerCap еще в конце февраля объявил о прекращении сотрудничества с российскими авиакомпаниями и потребовал вернуть самолеты.



В России в более-менее крупном масштабе сейчас производится только самолет SSJ-100. В планах на ближайшее время строительство 110 таких машин. Кроме того, уже на этот год намечено начало серийного производства самолета МС-21. Однако они оба в значительной мере зависят от поставок иностранных запчастей, и производственные программы и SSJ, и МС-21 пока под вопросом.

Для замены зарубежных самолетов и перелетов за границу вице-премьер Юрий Борисов предложил начать производство десяти пассажирских самолетов Ту-214 в год. Правда, насколько это поможет ситуации, пока непонятно: до введения санкций авиакомпании России оперировали 1 367 самолетами.

При этом главной проблемой российской авиации сейчас станет вопрос ремонта и обслуживания самолетов. Boeing и Airbus сообщили о прекращении обслуживания своих лайнеров на территории РФ еще в начале месяца. Для того чтобы нивелировать последствия санкций для гражданской авиации, Минтранс предложил продлить истекшие сертификаты летной годности до сентября 2022 года.

