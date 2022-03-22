Рынок не резиновый. Резкий рост цен на автомобильные шины подстегивается дефицитом

Фото: canva.com Поделиться Поделиться







Сезон смены зимней резины на летнюю в Петербурге случился в самый разгар крупнейшего геополитического кризиса за последние 70 лет. Те, у кого не осталось с прошлого года старых покрышек, тоскливо перебирают на сайтах остатки и уже соглашаются на такие варианты, которые еще год назад казались экстремальными.

«Фонтанка» при помощи архива Интернета нашла цены на одни и те же шины (по размеру, марке и модели) в одних и тех же магазинах сейчас и год назад. Принимая во внимание, что все эти цифры надо умножать на четыре, можно констатировать: быть автомобилистом в этом году стало заметно дороже. В зависимости от размера колес увеличение трат могло составить от 7–8 тысяч для небольших городских машин до 20–30 тысяч для внедорожников.



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Пять эмоциональных стадий — от отрицания, гнева и торга до депрессии и принятия — автолюбитель проходит дня за два. И либо выкладывает вдвое больше, чем планировал, за привычный бренд, либо открывает для себя прекрасный мир российско-белорусской шинной индустрии. Китайское уже гораздо дороже.

Найти зависимость, почему что-то подорожало больше, а что-то меньше, не получается. Если раньше какая-нибудь «Кама» или «Белшина» находили покупателя лишь среди самых прижимистых обладателей максимально бюджетных авто, то сейчас их продукцией интересуются и менеджеры среднего звена с довольно свежими иномарками. Однако как раз на них в относительном исчислении цены и выросли больше всего. Если раньше эти две марки можно было искать по ценам в районе 1,8–2 тысяч рублей за штуку даже в размере 15–16 дюймов, то теперь они начинаются уже от 4–4,5 тысяч.

Да «Каму» практически и не найти уже в популярных размерах, разве что собирать по одной-две штуки по разным магазинам. «Белшина» также есть лишь в теории — заказы на нее принимаются, но велик шанс, что в последний момент шин не окажется или же продавец попробует подсунуть неликвидные в марте «всесезонки» — без шипов же. Противоестественный дефицит продавцы напрямую связывают с тем, что целевая группа этих марок резко расширилась. Если раньше на свой условный «Поло Седан» или «КИА Рио» уважающий себя петербуржец брал только иностранные бренды, то теперь охотно соглашается и на «белоруса». Так за счет имиджевых потерь удается сохранить прежний объем трат на «резину». Разумеется, резкого наплыва таких экономных водителей дистрибьюторы не ждали, и обеспечить весь спрос не удалось.



По пути между стадиями принятия можно вспомнить, что под Петербургом работает большой — один из крупнейших в Европе — шинный завод финской Nokian Tyres. И он делает две продуктовые линейки: для тех, что побогаче, — Hakka, для более скромных — Nordman. Именно за счет второго в последние годы многие рачительные автомобилисты находили зыбкий баланс между престижем и экономией. К примеру, самые простенькие Nokian Nordman SZ2 еще год назад можно было найти в городских магазинах по 3 600 рублей за штуку (в популярном размере 205/255/16).

Однако цены на шины стали расти еще осенью. На всеволожском заводе Nokian Tyres объясняли, что в связи с ослаблением курса рубля, удорожанием сырья и материалов, а также ростом стоимости транспортировки сырья и готовой продукции по отдельным брендам ценники могут меняться на 20–25 % . Сейчас, для понимания, эти колеса практически нигде не найти (много где осталось по 1–2 колеса), а там, где есть, цена начинается от 6 400 рублей.

В разговоре с «Фонтанкой» представители завода категорически заявили, что не будут комментировать сейчас ни цены на сами шины, ни стоимость сырья, — из-за «высокой турбулентности» на рынке. Зато подтвердили, что завод всё же продолжает работать и производить колеса для российского рынка. По нынешним временам уже это — хорошая новость.



Куда серьезнее всё обстоит для обладателей колес от 17 дюймов и больше. Тем, кто захочет уложиться хотя бы в 10 тысяч за штуку, придется открывать для себя доселе неизведанные марки: Windforce, Ovation, Boto, Arivo. Это всё Китай. Есть еще российский Viatti — производства «Нижнекамскшина». Всеволожский Nordman — это уже больше 12 тысяч. Тем, кому нужен 18-й размер, к примеру, 235/60/18, китайские марки — это уже от 10 тысяч. А если самое недорогое от более-менее понятного производителя, да еще и целым комплектом, — это Dunlop уже за 18 тысяч. Столько же — Nokian Nordman S SUV. Далее всё уже заметно больше 20 тысяч.

То есть потратить 100 тысяч рублей на новую резину — это для обладателей нормального размера внедорожников стало суровой реальностью. Разумеется, их владельцы никогда и не могли рассчитывать на совсем уж бюджетные варианты, но тот же Dunlop SP Sport Maxx 050+ 107W XL в размере 235/60/18 многие, в том числе архив Интернета, помнят по куда более скромной цене — 7 300 . Те самые, которые сейчас по 18 500 за штуку. А Nokian Hakka Black 2 SUV, которые в этом же размере еще год назад продавались по 8 600 , теперь стоят все 24 400 .

Примечательно, что сейчас сложилась парадоксальная ситуация: зимние шипованные шины стоят дешевле актуальных летних. Ведь зимние закупались еще с осени — по старым ценам и в другой геополитической ситуации, объясняют продавцы. Возможно, когда ажиотаж спадет, чуть проще будет купить и летние. Тем более что на рынок сейчас выходит гораздо меньше новых машин — весь прошлый год, и тем более сейчас, продажи снижались. Однако велик шанс, что многие привычные бренды водители теперь увидят не скоро.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

