Чтобы мечта стала реальностью. Семилетней петербурженке нужна помощь

Неделю Катя провела в реанимации на ИВЛ, потом ещё 10 дней в больнице. Её выписали под амбулаторное наблюдение.

Катя появилась на свет в срок, хотя беременность и проходила тяжело. Во время родов случилось обвитие пуповиной. Девочка не закричала и не задышала сама. Катю моментально забрали в реанимацию. За её жизнь боролись врачи. И огромная заслуга петербургских медиков в том, что малышка вообще осталась жива.

Прошло всего три месяца, когда медики заподозрили проблемы со слухом. И их опасения подтвердились. Вскоре Кате выписали направление на операцию. Родители получили квоту и оформили инвалидность. На тот момент Кате было 9 месяцев, и её отставание в развитии от сверстников было заметно даже неспециалистам. Именно тогда впервые врачи и предположили ДЦП. Как это обычно бывает, все проблемы обрушились на маленькую девочку разом.



Операцию по восстановлению слуха ей провели в 1 год и 4 месяца. К тому моменту она могла только переворачиваться и ползать. ДЦП подтвердилось.



Для Кати начались бесконечные реабилитации. Они давались девочке с огромным трудом — тело не слушалось. Требовались колоссальные усилия, чтобы добиться прогресса. И это удалось. Сейчас Катя может ходить у опоры, она знает алфавит и цифры. Но впереди ещё много работы.



Сейчас Кате требуется очередной курс реабилитации. Без него у девочки может случиться откат, и она потеряет приобретённые ранее навыки. Но платить за занятия семья уже не в состоянии — за эти годы были исчерпаны все ресурсы.

