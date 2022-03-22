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Чтобы мечта стала реальностью. Семилетней петербурженке нужна помощь

Семилетняя Катя мечтает когда-нибудь выйти на детскую площадку своими ножками и играть с другими детьми. Пока она этого сделать не может — у девочки ДЦП. Чтобы мечта стала реальностью, ей необходимо постоянно проходить курсы реабилитации, которые приносят положительные результаты. Но семья уже не в состоянии их оплачивать.

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Катя Степина, 7 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется курс реабилитации. Стоимость 249 960 руб.

Катя появилась на свет в срок, хотя беременность и проходила тяжело. Во время родов случилось обвитие пуповиной. Девочка не закричала и не задышала сама. Катю моментально забрали в реанимацию. За её жизнь боролись врачи. И огромная заслуга петербургских медиков в том, что малышка вообще осталась жива.

Неделю Катя провела в реанимации на ИВЛ, потом ещё 10 дней в больнице. Её выписали под амбулаторное наблюдение.

Прошло всего три месяца, когда медики заподозрили проблемы со слухом. И их опасения подтвердились. Вскоре Кате выписали направление на операцию. Родители получили квоту и оформили инвалидность. На тот момент Кате было 9 месяцев, и её отставание в развитии от сверстников было заметно даже неспециалистам. Именно тогда впервые врачи и предположили ДЦП. Как это обычно бывает, все проблемы обрушились на маленькую девочку разом.

Операцию по восстановлению слуха ей провели в 1 год и 4 месяца. К тому моменту она могла только переворачиваться и ползать. ДЦП подтвердилось.

Для Кати начались бесконечные реабилитации. Они давались девочке с огромным трудом — тело не слушалось. Требовались колоссальные усилия, чтобы добиться прогресса. И это удалось. Сейчас Катя может ходить у опоры, она знает алфавит и цифры. Но впереди ещё много работы.

Сейчас Кате требуется очередной курс реабилитации. Без него у девочки может случиться откат, и она потеряет приобретённые ранее навыки. Но платить за занятия семья уже не в состоянии — за эти годы были исчерпаны все ресурсы.

Родные девочки обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор. На данный момент собрано около 40 % от необходимой суммы.

Катя мечтает когда-нибудь выйти на детскую площадку своими ножками и играть с другими детьми так, как будто никакой болезни у неё нет. Но чтобы мечта стала реальностью, ей нужна помощь.

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