Поговорим о правилах. На ЗСД Фесте будут действовать ограничения, продиктованные заботой о вашей безопасности

Именно заботой о вашей безопасности продиктовано большинство ограничений, которые прописаны в Положении ЗСД Феста и которых мы будем строго придерживаться на площадке фестиваля и на трассе ЗСД. Вот наиболее важные из них:
- К участию не будет допущен ни один человек без стартового номера.
- Бегуны будут получать регистрационные номера непосредственно на площадке фестиваля. Стартовые номера участникам велопарада будут выдаваться накануне фестиваля. Адреса выдачи номеров мы сообщим чуть позднее. Непосредственно на площадке фестиваля получить стартовый номер на велопробег будет нельзя. Исключения могут быть сделаны только для иногородних участников.
- Регистрационный номер будет выдаваться участнику при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.
- Не покупайте слоты у мошенников. Зарегистрироваться можно только в одном месте — на сайте Reg.place.
- Отменить регистрацию невозможно. В случае форс-мажорных обстоятельств, при вынужденной отмене мероприятия, мы перенесем вашу регистрацию на следующий год.
- На велопарад не попадут участники ни на одном другом транспортном средстве, кроме механического велосипеда. Ни на самокатах, ни на скутерах, ни на роликах проехать по трассе вам не дадут.
- Животных брать с собой не надо, вас также не допустят с ними на трассу.
- На дистанции могут выйти только лица старше 18 лет — таковы санитарные ограничения, действующие сегодня в Петербурге. Нельзя брать с собой на соревнования детей — ни в колясках, ни в специальных рюкзаках.
- Участники в экипировке, со снаряжением или предметами, которые могут помешать другим участникам велопарада, также не будут допущены на трассу.
- Бегунам нужна будет медицинская справка установленного образца, полученная не ранее, чем за полгода до дня соревнований. Причем нам нужно будет показать ее оригинал. Участникам велопарада никаких медицинских документов предъявлять не надо.
- Время прохождения всех дистанций ограничено. Если вы не успеете ее пробежать или проехать, вам может быть предложено воспользоваться автобусом организаторов, который отвезет вас к месту финиша.
- На фестивале не допускается использование символики, не согласованной с организаторами. Никаких политических, социальных или иных лозунгов, символов, знамен — просим вас с пониманием отнестись к этому требованию и не создавать проблем себе и окружающим. Корпоративное участие в цветах и с символикой компаний разрешается только с согласия организаторов.
- Напоминаем также, что при регистрации каждый участник фестиваля — и на забегах, и на велодистанции — берет на себя ответственность за состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний, а также полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им на дистанциях.
Если у вас остались вопросы, вы можете получить более детальную информацию, прочитав Положение-соглашение фестиваля.
Свои сомнения можно разрешить в группе ЗСД Феста в сети «ВКонтакте», а также в официальном телеграм-канале фестиваля. Там опубликовано много полезной информации, а также работают чаты, где можно обменяться мнениями с другими участниками.